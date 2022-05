Addio al Real Madrid, il top può arrivare in Italia: Agnelli sfrega le mani

La Juventus lavora in vista della prossima stagione ed in particolare guarda nel Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Dopo aver raggiunto la qualificazione in Champions League la Juventus di Massimiliano Allegri pensa a rinforzarsi in vista della prossima stagione dove il club bianconero dovrà tornare a lottare per lo scudetto. La vittoria casalinga contro il Venezia ha rassicurato l’ambiente, ma allo stesso tempo ha messo in evidenza le lacune della squadra bianconera. Il presidente bianconero Andrea Agnelli è al lavoro per provare ad accontentare le richieste del tecnico.

Uno dei principali problemi della squadra torinese è il centrocampo, reparto dove Allegri ha cambiato molto ma senza trovare una buona continuità. I tifosi rimpiangono ancora stelle del calibro di Paul Pogba o anche Miralem Pjanic e la società è al lavoro per trovare un giocatore di livello mondiale.

Secondo quanto riporta UOL il club bianconero avrebbe messo nel mirino il centrocampista Casemiro, una delle stelle del Real Madrid. Il giocatore è un perno della squadra di Ancelotti ma a fine stagione potrebbe cambiare aria e provare una nuova avventura.

Juventus, Agnelli guarda l’occasione in casa Real

Casemiro ha 30 anni ed il Real vuole sfruttare una delle ultime opportunità per monetizzare. In Brasile parlano di una valutazione di addirittura 50 milioni di euro. Il centrocampista garantirebbe quantità e qualità nel centrocampo bianconero e sarebbe il rinforzo ideale per il gioco del tecnico livornese.

Dal canto suo Ancelotti è ben coperto in quel ruolo dove i Blancos attendono l’esplosione definitiva di Camavinga, talento francese con grandi margini di crescita. La Juve guarda in casa Blancos per il ‘super colpo’.