Villarreal, sono finiti i miracoli: incredibile rimonta del Liverpool

Finisce il ritorno di semifinale di Champions League: il Liverpool stacca il pass per accedere alla finale, Mané ci mette il sigillo

Il Villarreal dà tutto nel corso del primo tempo. Nella ripresa, tuttavia, il Liverpool riprende il match e conquista la finale di Champions League. Infranti i sogni del club spagnolo, che aveva davvero fatto credere nell’impresa. Almeno per i primi 45′.

Il Villarreal parte letteralmente con la quinta ingranata e cerca di ribaltare le sorti della semifinale di andata. Meno di una settimana fa, infatti, ad Anfield i padroni di casa avevano vinto 2-0 grazie all’autogol di Estupinan e al gol di Mané.

In questa gara di ritorno, invece, gli spagnoli erano partiti alla grande, segnando nel corso del primo tempo due gol pesantissimi. Al 3′ Dia ha messo a segno la prima rete, mentre il raddoppio è passato per il colpo di testa di Coquelin. Il sogno è, però, durato solamente un’ora in Spagna.

Champions League, il Liverpool ottiene il pass per la finale: battuto il Villarreal in rimonta

Se da un lato, quello del Villarreal, sono andati a segno Dia e Coquelin, dall’altro per il Liverpool ci hanno pensato Fabinho, Diaz e Mané. I tre gol sono arrivati per i Reds tutti nella ripresa della gara. La vittoria, la squadra di Klopp, l’ha quindi ottenuta in rimonta. Con il solito Mané che anche stavolta ci ha messo il proprio sigillo.

Gli applausi di incoraggiamento da parte dei tifosi del Villarreal non sono mai mancati. Neppure in occasione del terzo gol subito. Così come anche in occasione del rosso dato a Capoue (autore dell’assist sia del primo sia del secondo gol a favore dei suoi) per secondo giallo ricevuto. Per scoprire se sarà Derby con il Manchester City o se sarà ancora una volta contro il Real Madrid in finale di Champions si dovrà attendere solamente la serata di domani.