“Torna alla Juve”: spunta un nuovo problema per Allegri ed Agnelli

Nuovo problema da gestire per la Juve nei prossimi mesi: un giocatore, infatti, ha deluso in questa stagione e tornerà a Torino a luglio.

La vittoria ottenuta ieri ai danni del Venezia (non priva di complicazioni e critiche) ha consentito alla Juventus di blindare il quarto posto e restare in scia al Napoli, distante appena un punto. Ora, per i bianconeri, resta da centrare l’ultimo obiettivo ancora raggiungibile (la Coppa Italia). Poi, sarà tempo di pensare alla prossima sessione del mercato che si preannuncia particolarmente intensa. In primis, infatti, andrà trovato il sostituto ideale di Paulo Dybala.

Tanti i nomi finiti nella lista del direttore sportivo Federico Cherubini: Nicolò Zaniolo, Angel Di Maria e Giacomo Raspadori i preferiti ma portare a Torino uno di loro, al momento, è complicato. Il club dovrà poi definire le posizioni di Alvaro Morata (l’Atletico Madrid continua a chiedere 35 milioni per il riscatto), di Moise Kean e di Giorgio Chiellini attratto dalla possibilità di chiudere la carriera negli Stati Uniti.

A queste situazioni andranno ad aggiungersi delle vere e proprie spine, che la dirigenza sperava di poter evitare giunta a questo momento della stagione. Aaron Ramsey, ad esempio, non è riuscito a rilanciarsi con la maglia dei Glasgow Rangers (6 partite saltate per infortunio e appena 2 gol) e, salvo clamorosi sviluppi, rientrerà alla base. Ma non finisce qua.

Juve, Pjaca rientra: il Torino non lo riscatterà

Alla corte di Massimiliano Allegri tornerà pure Marko Pjaca. Il Torino infatti, stando a quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, ha deciso di non acquistarlo a titolo definitivo. Il motivo è da ricercare nel rendimento deludente offerto dal croato (alle prese con un trauma distorsivo al ginocchio). In 23 apparizioni in campionato, per lui, solo 3 centri l’ultimo dei quali datato il 2 dicembre.

Troppo poco per il club granata che in estate, di concerto con il tecnico Ivan Juric, punterà su altri profili. Una brutta notizia per la Juventus, che dalla cessione di Pjaca contava di incassare 5 milioni e che ora si ritroverà in rosa un elemento chiaramente fuori dal progetto. Il suo contratto scade nel 2023 e trovare una società interessata a lui, nei prossimi mesi, non sarà affatto facile.