Occhio Juventus, la Champions non basta: la sentenza gela Allegri

Nonostante l’obiettivo raggiunto la Juventus di Massimiliano Allegri continua a non convincere e ricevere grandi critiche.

Dopo l’ultima giornata di campionato la Juventus di Massimiliano Allegri ha raggiunto la qualificazione per la prossima Champions League ed ha conquistato cosi l’obiettivo minimo stagionale. Visto l’andamento ad un certo punto della stagione e le difficoltà dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, la società bianconera può definirsi soddisfatta dell’obiettivo raggiunto.

Nonostante ciò, tra i tifosi bianconeri e gli addetti ai lavori, continuano ad aleggiare critiche per il gioco di Allegri, secondo alcuni troppo difensivo e volto a frenare il talento della squadra. Le critiche per il cambio tra Vlahovic e Chiellini contro il Venezia sono solo l’ultimo atto di una situazione che va avanti da tempo.

Nel corso dell’ultimo episodio della Bobo Tv anche l’ex attaccante bianconero Christian Vieri ha attaccato la formazione torinese ed in particolare il suo tecnico. Bobo ha fatto il paragone tra Inter e Juve, chiarendo che quello dell’Inter, anche in caso di mancato successo dello scudetto, non è un fallimento. Quello della Juventus invece si.

Juventus, che attacco di Vieri ad Allegri

L’ex giocatore ha parlato cosi: “La Juve non fa due passaggi di fila, il quarto posto di quest’anno è un fallimento. Per l’Inter non è cosi”. Allo stesso tempo Vieri ha analizzato altre squadre del campionato elogiandone in particolare alcune:

“Il Milan gioca molto bene, ma non è l’unica. In Serie A mi piacciono anche Atalanta e Napoli”. Se per le prime tre le dichiarazioni appaiono nella norma, sorprendono invece le parole riguardo il club orobico, ormai da mesi in grande crisi.