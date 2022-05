“C’era un problema”: Milan, il bomber svela il segreto che nessuno sapeva

L’attaccante del Milan Olivier Giroud ha raccontato un clamoroso e impensabile segreto che gli ha cambiato la vita già da ben undici anni

Dodici reti segnate fino a questo momento e un contributo interessante anche sotto il piano della leadership. Olivier Giroud ha convinto il Milan che durante la scorsa estate ha puntato su di lui per rinforzare il pacchetto arretrato. Malgrado qualche problema fisico, il francese non sta facendo mancare il suo apporto alla causa.

L’attaccante si è fatto conoscere fuori dal rettangolo di gioco nell’intervista concessa a ‘GQ’ durante la quale ha svelato pure una lista di dieci oggetti per lui imprescindibili. Uno di questi gli ha cambiato pure la vita, risultando decisivo sul piano del gol. Giroud ha svelato il suo ‘segreto’ senza alcun imbarazzo.

Il segreto di Olivier Giroud: “L’oculista mi ha cambiato la vita e senza caffè non posso stare”

Nell’intervista rilasciata a ‘GQ’, l’attaccante francese si è fatto conoscere al di là delle caratteristiche tecniche presentate in campo ogni qualvolta indossa maglia e calzoncini del Milan.

Il calciatore nel corso dell’intervista ha svelato un segreto rimasto nascosto per undici anni: “Ho messo le lenti a contatto nel 2011 ma lo rivelo soltanto adesso. Nella mia prima stagione al Montpellier non le avevo. I miei amici e la mia famiglia vedendomi strizzare gli occhi in tv mi hanno detto che c’era un problema. Sono andato dall’oculista nella stagione successiva e mi ha chiesto come fosse possibile che facessi gol con gli occhi che avevo. Mi ha consigliato di portare le lenti. In quella seconda stagione abbiamo vinto il campionato e sono stato capocannoniere grazie a lui”.

Ha poi svelato due sue passioni: tiramisù e caffè. “Ho bisogno di un paio di caffè per svegliarmi. Ne bevo tre o quattro al giorno. Non posso stare senza. In Italia lo fate molto bene. Anche per questo mi piace così tanto il tiramisù. Quando vado al ristorante lo mangio sempre. Mia nonna lo faceva molto bene. Lo preferisco con il biscotto savoiardo perché sono di Savoia”.

A ‘GQ’ ha inoltre rivelato la passione per i capelli, per gli orologi e per le auto ma anche il ruolo importante rivestito dalla religione nella sua vita: “Parlo alla mia famiglia della Bibbia, è una cosa che fa parte del mio cuore. Essere credente mi aiuta ogni giorno”.