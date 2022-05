Serie A, la top 11 della giornata 35: ci sono due big a scadenza

Nel calcio afflitto dalla crisi, soprattutto in Italia, arrivare a maggio con i giocatori in scadenza è diventato normale, non si scandalizza più nessuno. Nella nostra top 11 ci sono due big in scadenza di contratto: Dries Mertens e Andrea Belotti.

Sullo scugnizzo di Lovanio c’è stata qualche novità: De Laurentiis è stato a casa sua, i margini per arrivare al rinnovo sono aumentati mentre per Belotti persiste un clima di grande incertezza.

Il Napoli, che si è ritrovato battendo 6-1 il Sassuolo, comanda la nostra top 11 con tre giocatori: Di Lorenzo, che ha ricordato anche il peso della sua assenza nelle ultime quattro gare, Koulibaly, autore anche del gol che ha sbloccato la partita, e proprio Mertens, protagonista di una esaltante doppietta.

Da Audero a Theo Hernandez, la difesa della top 11 di SerieANews

Avrebbe meritato anche Maignan poichè la parata sul colpo di testa di Cabral potrebbe essere una delle immagini copertina dello scudetto del Milan, se i rossoneri riusciranno a difendere i due punti di vantaggio sull’Inter.

Audero, però, è andato anche oltre, parare un rigore al 95′ in un derby fondamentale per la salvezza è un capolavoro. È stato un turno, dove i portieri, eccetto l’errore di Terracciano, hanno ben figurato. Skorupski ha realizzato una parata incredibile su un colpo di testa di Ibanez, Handanovic ha ribadito con i fatti il suo valore e anche Musso ha compiuto degli interventi importanti in Atalanta-Salernitana, soprattutto quello di piede su Verdi.

Quanto è mancato Di Lorenzo al Napoli, è un giocatore fondamentale. Lo dimostrano le diagonali difensive compiute ad inizio gara, la goleada è venuto dopo, in quel momento poteva cambiare tutto. È un giocatore chiave per entrambe le fasi di gioco, sia quella difensiva che la costruzione del gioco.

Bonucci ha festeggiato il suo compleanno con una doppietta, rivelandosi decisivo per la Juventus contro il Venezia.

Per Koulibaly vale in parte l’analisi fatta per Di Lorenzo, ad Empoli non c’era e il suo peso specifico è rilevante. Ha sbloccato il risultato e realizzato la consueta prestazione di spessore, trasferendo certezze all’intera fase di non possesso.

Il Milan ha costruito il suo successo ancora una volta con il suo punto di forza: la catena di sinistra. Theo Hernandez è stato devastante, ha segnato anche un gol annullato per fuorigioco e Leao ha sbloccato la partita contro la Fiorentina, facendo la cosa giusta al momento giusto.

Il centrocampo di SerieANews: da Ederson, l’ennesimo jolly di Sabatini, a Milinkovic Savic

Ederson è l’ennesimo jolly di Walter Sabatini. Centrocampista di spessore, ha qualità tecniche, visione di gioco, coraggio nelle giocate e tempi d’inserimento, come dimostra anche il gol contro l’Atalanta in spaccata su torre di Djuric.

Brozovic è una garanzia costante, con lui in campo l’Inter fa girare bene il pallone, riesce a leggere i momenti delle partite, è stato prezioso per i nerazzurri ad Udine anche nel secondo tempo di sofferenza.

Milinkovic Savic fa sempre la differenza, trascina la Lazio anche nelle tanti fasi di buio della squadra nella trasferta di La Spezia. Si procura il rigore, segna il gol del momentaneo 3-3 ed è una spina nel fianco costante nella difesa della squadra di Thiago Motta.

La fantasia di Mertens, l’esplosività di Leao e la prima tripletta stagionale di Belotti

È l’attacco dei big in scadenza, giocatori che hanno fatto la storia dei propri club. Mertens a quota 148 gol è il miglior marcatore all time del Napoli, Belotti con 100 gol ha raggiunto il secondo posto nella storia granata, davanti a Graziani e dietro soltanto a Pulici.

Mertens, quando è in condizioni brillanti, fa la differenza, contro il Sassuolo ha realizzato una doppietta e ha recuperato il pallone, da cui nasce l’azione del gol di Lozano. I numeri non mentono mai: ha giocato solo 1673 minuti, i gol sono 13, uno ogni 121 minuti, in campionato uno ogni 111, 11 reti pur avendo giocato solo 15 partite da titolare in serie A.

Leao è arrivato a quota tredici gol stagionali di cui dieci in campionato, è il primo giocatore del Milan ad andare in doppia cifra. Domenica contro la Fiorentina ha realizzato un gol pesante, regalando una grande gioia ai tifosi del Milan che hanno riempito San Siro.

Non si conosce ancora il futuro di Belotti che ad Empoli ha segnato la sua prima tripletta stagionale. Due delle tre reti sono arrivate su calcio di rigore ma il pomeriggio del Castellani rappresenta un momento importante per il Gallo che ha vissuto comunque un’annata tormentata.