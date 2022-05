Calciomercato Milan, adesso è ufficiale: l’operazione fa gioire Maldini

Calciomercato Milan, arriva l’ufficialità che fa sorridere Paolo Maldini: scatta l’obbligo di riscatto per il giocatore

Il Milan pensa al campionato e a chiudere da capolista la stagione. Cercando di concentrarsi sul proprio percorso e di non considerare la pressione dell’Inter alle spalle. Quest’oggi, inoltre, è arrivata anche un’ufficialità che fa sorridere Maldini e tutto il club. Ecco di cosa si tratta.

Il Milan di Stefano Pioli ha deciso, il 10 agosto dello scorso anno solare, di lasciare che Jens Petter Hauge potesse partire verso nuovi orizzonti. L’esterno destro ha così raggiunto la Bundesliga e in Germania da oggi rimarrà grazie all’accordo sul prestito stipulato dai rossoneri.

L’operazione per il suo trasferimento tra le file dell’Eintracht Francoforte prevede, infatti, che il club tedesco debba riscattare le prestazioni dell’attaccante norvegese con una condizione in particolare. Condizione che ora è diventata una concreta realtà.

Calciomercato Milan, scatta l’obbligo di riscatto per Hauge all’Eintracht Francoforte: la salvezza matematica ha reso ufficiale l’operazione

Secondo i dettagli dell’operazione di mercato stipulata dal Milan, quindi, l’obbligo di riscatto per l’Eintracht Francoforte delle prestazioni di Hauge sarebbe scattato in caso di salvezza in Bundesliga. Salvezza che il club tedesco ha raggiunto a tutti gli effetti già matematicamente. Il Milan si prepara, perciò, a ricevere una buona somma di denaro da questa operazione. Registrando anche una plusvalenza di non poco conto.

Il club rossonero, infatti, aveva acquistato dal Bodo/Glimt il classe 1999 per circa 5 milioni di euro. Ora il Francoforte lo riscatterà obbligatoriamente versando nelle casse del club di Milano 10 milioni di euro. Se poi, in futuro, volesse rivenderlo altrove, il Milan guadagnerà comunque una percentuale del 15% appunto sulla sua eventuale rivendita. Adesso è ufficiale, quindi, e l’ufficialità non può non rendere felice Paolo Maldini e tutta la società. Mentre in Germania continuano a godersi il talento norvegese che ha segnato fin qui 3 gol e servito 2 assist in 34 match.