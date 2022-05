Mourinho, che smacco di mercato all’Inter: Marotta resta di sasso

Sfida tutta italiana sul mercato per il giocatore dell’Olympique Marsiglia. Mourinho prepara lo smacco per l’Inter, le ultime

L’Inter pensa alle prossime mosse da attuare sul mercato per la prossima sessione estiva appunto di calciomercato. Lo smacco, su un’operazione in particolare, potrebbe però arrivare proprio da un ex nerazzurro. E non uno qualunque. Si tratta infatti di José Mourinho.

La Roma, oltre all’Inter appunto, avrebbe messo gli occhi proprio su un giocatore in particolare. Un calciatore che sembrerebbe essere un ottimo prospetto per il futuro e che milita attualmente in Ligue1. Si tratta di Boubacar Kamara, mediano classe 1999, che all’occorrenza può essere utilizzato in altre posizioni del campo.

Come, ad esempio, più arretrato nel ruolo di difensore centrale. Ora come ora il francese è di proprietà dell’Olympique Marsiglia ma tutto porta a una sua eventuale partenza (a zero) già con il mercato estivo. Nelle prossime settimane, quindi, potrebbero già iniziare ad arrivare all’entourage del giocatore offerte certamente allettanti. Le ultime novità, dunque, in merito alla situazione legata al futuro di Kamara.

Calciomercato Roma, Mourinho potrebbe fare concorrenza all’Inter: interesse concreto per Kamara

Boubacar Kamara, non è un mistero, piace molto all’Inter che lo vedrebbe bene in mezzo al proprio campo. Anche come un’alternativa allo stesso Marcelo Brozovic, in una sua eventuale assenza tra le tante gare o pure solo per farlo rifiatare. Il club nerazzurro con Giuseppe Marotta, tuttavia, non è il solo interessato al classe 1999 francese.

La scadenza del contratto del 30 giugno 2022 rende appetibile la sua situazione. Perché, salvo un rinnovo di contratto firmato all’ultimo con il Marsiglia, il suo trasferimento si concretizzerebbe a parametro zero. Per questo e per le sue qualità, quindi, secondo quanto riferito da ‘SkySports UK’, sembra farsi sempre più concreto l’interesse della Roma di Mourinho. In Premier League, invece, monitora quanto potrebbe avvenite il Newcastle.