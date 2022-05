“Colpa di Guardola”: Milan davanti all’Inter, la stoccata dell’ex

Sono punti pesantissimi quelli delle ultime giornate per la lotta scudetto tra Milan e Inter: e arriva la stoccata dell’ex

Il Milan è attualmente al primo posto in classifica, grazie alle ultime vittorie e soprattutto alla sconfitta dell’Inter al Bologna. Un errore, quello di Radu, che ha dato seguito a quello di Meret a Empoli che ha di fatto escluso il Napoli dalla corsa scudetto. Potrebbe succedere di tutto nelle ultime tre giornate di campionato, anche perché l’imprevedibilità di questa Serie A è stata per certi versi entusiasmante. Ma ora i rossoneri sono davanti e con sette punti sarebbero campioni d’Italia.

La scelta di costruire dal basso ha indotto molti allenatori a far giocare dei portieri bravi con i piedi. Ma quando capitano numeri uno insicuri, condizionano inevitabilmente la difesa e soprattutto possono fare dei regali agli attaccanti avversari. E’ capitato, per esempio, a Terracciano durante Milan-Fiorentina. Un errore che ha consentito il gol vittoria di Rafael Leao.

Serie A, Seedorf parla della costruzione dal basso

Clarence Seedorf, ex campione, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Corriere dello Sport: “La costruzione dal basso puoi farla con giocatori come Neuer e Dani Alves. Quella della costruzione dal basso a tutti i costi è colpa di Guardiola. Lui crea sempre un grande spettacolo, perché ha i giocatori forti a disposizione per imporre il proprio calcio. Klopp è diverso, cerca subito le punte lanciando lungo”. Continua Seedorf: “Il rischio di pagare dazio in certe zone del campo è molto alto”.

Inevitabile pensare agli errori di Meret, Radu e Terracciano. Tutti e tre hanno condizionato la corsa scudetto in modo diverso. I primi due a sfavore di Napoli e Inter, il terzo, da avversario, favorendo il Milan contro la Fiorentina. Poi la splendida freddezza di Rafael Leao ha fatto tutto il resto.