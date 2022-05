Calciomercato Napoli, l’agente svela tutto: il big pronto a firmare

Il Napoli si prepara a blindare un suo giocatore che, specialmente in questa stagione, si è dimostrato fondamentale: l’agente svela tutto

Il Napoli guarda al futuro e ai giocatori che, in scadenza di contratto e non solo, vorrebbe comunque blindare per le prossime stagioni. Uno tra questi, nella stagione ancora in corso, si è dimostrato più volte di grande importanza. L’agente ha parlato allora proprio del suo futuro.

Il contratto di Amir Rrahmani, che in questa stagione in corso ha raramente deluso le aspettative (ma anzi, le ha spesso superate), scadrà con il Napoli il 30 giugno 2024. Una scadenza comunque a lungo termine, per garantire la sua presenza ancora per un periodo esteso.

Stando però ad alcune indiscrezioni provenute da media per lo più kossovari, sembrerebbe che il difensore sia il prossimo tesserato del Napoli pronto a firmare il proprio rinnovo di contratto. Per allungare la sua permanenza nel club partenopeo anche per altre quattro/cinque stagioni. Quest’oggi, poi, ha parlato del suo futuro anche l’agente del classe ’94.

Calciomercato Napoli, rinnovo di contratto in vista per Rrahmani: parla il suo agente, tutto pronto per le firme

Adrian Aliaj, agente di Amir Rrahmani, ai microfoni di ‘Koha.net’, ha affermato perciò: “Continueremo a Napoli anche per il futuro. Dovremmo prolungare il contratto con il club per i prossimi 5 anni. Nelle prossime settimane che verranno avremo un vertice ufficiale con il club”. Rrahmani, quindi, pur essendo osservato anche da altri club soprattutto all’estero, ha con il Napoli la sua corsia preferenziale.

La stagione 2021/2022 ha potuto certamente metterlo in mostra e Aurelio De Laurentiis non vorrebbe privarsi di lui. Essendo non soltanto una valida copertura per il reparto difensivo, ma anche propositivo in attacco e sui calci piazzati. Tanto da aver anche segnato, seppur con il ruolo di difensore centrale, anche quattro gol nei 39 match in cui ha preso parte.