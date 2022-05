“Lo ha già confidato”: calciomercato Juventus, doccia fredda in arrivo

La Juventus vuole vincere la Coppa Italia per chiudere la stagione, ma in sede di calciomercato è in arrivo una doccia fredda.

Dopo il pareggio della Roma di domenica sera contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic, la Juventus ha raggiunto aritmeticamente la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. La partecipazione alla massima competizione europea era l’obiettivo minimo per i bianconeri, che la settimana prossima giocheranno anche la finale di Coppa Italia contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Portare a casa la coppa nazionale sicuramente aggiusterebbe un po’ la difficile stagione disputata dalla squadra di Massimiliano Allegri. Nonostante questi ultimi obiettivi stagionali, in casa juventina si sta pensando molto già alla prossima stagione. Sia in entrata che in uscita si stanno susseguendo molte indiscrezioni di calciomercato sul team piemontese.

La Juventus, infatti, per tornare a competere per la vittoria dello Scudetto dovrà sostituire Dybala e Chiellini, il quale il suo addio è sempre più probabile. I bianconeri, inoltre, cercheranno anche di rinforzare il proprio centrocampo, visto che è stato il reparto che ha deluso di più in queste ultime stagioni. Proprio su un grande obiettivo per la mediana ci sono delle importanti novità.

Doccia fredda per la Juventus, Pogba è sempre più vicino al PSG

Come quanto riportato dal portale ‘sportface.it’, infatti, Paul Pogba è sempre più vicino al PSG. Del suo passaggio al club transalpino il calciatore ‘lo ha già confidato’ alle persone che gli sono più vicine. Il trasferimento sotto l’ombra della Torre Eiffel da parte del centrocampista è una beffa per la Juvenus, che aveva puntato molto su di lui per cercare di rafforzare il centrocampo.

Su Pogba bisogna registrare anche l’interesse del Barcellona, ma il PSG è sempre più vicino a far tornare in patria l’ex bianconero. Il giocatore lascerà il Manchester United a fine stagione da parametro, visto che non prolungherà il contratto con la squadra inglese. La Juventus, intanto, dovrà cambiare obiettivo per regale un nuovo centrocampista a Massimiliano Allegri.