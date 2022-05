Pessima notizia per De Laurentiis: arriva il verdetto ufficiale

Verdetto ufficiale del Tribunale per le società di De Laurentiis, Napoli e Bari: ecco cos’è stato deciso

La famiglia De Laurentiis ha il controllo del Napoli e del Bari. Quest’ultima società è stata promossa in Serie B dopo una cavalcata entusiasmante in Serie C, con Luigi De Laurentiis alla guida del club. Tanto si è parlato nel corso degli ultimi mesi delle multiproprietà, con il caso Salernitana a fare scalpore. Poi è arrivato il presidente Danilo Iervolino a ‘salvare’ una situazione già compromessa per l’immagine della Lega e della Federazione.

Ecco perché il presidente della FIGC Gabriele Gravina è corso ai ripari. Le multiproprietà saranno vietate a partire dal 2024. De Laurentiis, dunque, dovrà fare una scelta: vendere il Napoli o il Bari nei prossimi mesi. Trovare un acquirente non è facile, ma la il patron dei partenopei non si è ancora arreso e ha effettuato un ricorso al Tribunale Federale Nazionale.

Napoli-Bari, il verdetto del TFN per il ricorso di De Laurentiis

Attraverso un comunicato ufficiale, il Tribunale Federale Nazionale ha “respinto il ricorso di Luigi e Aurelio De Laurentiis”. Il ricorso era relativo alla modifica dell’art. 16 bis NOIF, ovvero quello della Federazione che rende noto che non ci potranno più essere multiproprietà. Saranno vietate, infatti, nel settore professionistico del calcio con parentele fino al quarto grado. E con questo verdetto, De Laurentiis sarà costretto a vendere una tra Napoli e Bari. Anche se, sembra chiaro, che la vicenda non è ancora terminata e che la ‘guerra’ con Gravina sia appena iniziata.

Aurelio De Laurentiis e il dott. Raffaele Canonico, intanto, sono stati prosciolti per il deferimento riguardo allo scorso Juve-Napoli.