Juve, no a Di Maria: il nuovo esterno d’attacco arriverà dalla Serie A

Di Maria alla Juve? Niente di certo e scontato. L’esterno offensivo argentino si sarebbe proposto ai bianconeri, ma Arrivabene e Cherubini potrebbero dire no all’ex United per puntare con forte decisione su un obiettivo della Serie A

La Juventus non farà follie per Di Maria. E’ questa la linea tracciata dai bianconeri in vista della prossima sessione di calciomercato estivo. L’esterno argentino piace ad Arrivabene e Cherubini, ma il primo obiettivo della Juventus sarà Raspadori.

L’attaccante del Sassuolo, valutato circa 40 milioni di euro, potrebbe ricoprire il ruolo di esterno sinistro nel nuovo tridente offensivo e, all’occorrenza, potrebbe essere utilizzato anche come trequartista alle spalle di Vlahovic. Un piano di mercato complicato, ma pronto a entrare nel vivo già al termine della stagione.

Non solo Raspadori. Attenzione anche a Zaniolo, anche se l’interesse della Juventus per l’esterno offensivo della Roma si sarebbe decisamente raffreddato. Di Maria, al momento, resta un’ipotesi reali, ma non in cima alle preferenze della società juventina, soprattutto a causa dell’oneroso ingaggio dell’argentino.

Di Maria-Juve? No, il primo obiettivo è Raspadori

La nuova politica della Juventus sarà basata sulla riduzione del monte ingaggi e su profili giovani e “futuribili”. Ecco perchè le voci su Di Maria non starebbero riscaldando particolarmente l’interesse bianconero. L’attaccante argentino non rappresenta una priorità. Occhi puntati su Raspadori che, come detto, ha una valutazione di 40 milioni.

Allegri vorrebbe averlo a disposizione già dalle prima fasi del prossimo ritiro, un modo per cercare di inserirlo immediatamente nel contesto tattico bianconero. Raspadori, come detto, potrebbe agire sia da esterno sinistro, sia da trequartista alle spalle della punta. La Juventus ci proverà seriamente già nel corso delle prossime settimane.