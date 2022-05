Juventus, colpo di scena a fine campionato: ora può rinnovare

Il finale di stagione può riservare un’inattesa novità sul fronte rinnovi in casa Juventus: l’incontro con l’agente può far sorridere Allegri

Giorni di fibrillazione in casa bianconera. La squadra di Massimiliano Allegri mercoledì prossimo ha la possibilità di giocare la finale di Coppa Italia, trofeo che può rendere meno amara la stagione della Juventus e lasciare aperta la striscia di successi della società torinese.

Prima però Chiellini e compagni devono giocare con il Genoa. Domani sera, i bianconeri scenderanno in campo contro i rossoblù, coinvolti nei giochi di coda e Allegri non vuole snobbare questo appuntamento, che può proiettare almeno per qualche ora la sua squadra in terza posizione in attesa del match che sabato pomeriggio vedrà il Napoli di scena a Torino contro i cugini granata. Proprio da Juric potrebbe giungere un “regalo” inaspettato per la Juventus. Allegri però ne aspetta uno pure dalla società.

Juventus, Allegri non perde il suo pupillo: rinnovo più vicino per Federico Bernardeschi

In un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ concessa nello scorso mese di ottobre, il pigmalione del tecnico toscano – Giovanni Galeone – ha detto in maniera sorprendente che Allegri preferisce Federico Bernardeschi a Federico Chiesa.

Le sue parole hanno confermato il gradimento dell’allenatore per l’attaccante esterno che i bianconeri hanno prelevato dalla Fiorentina nel 2017. Nel corsa di questa stagione, il calciatore di Carrara ha finora calcato il terreno di gioco in 32 occasioni.

Il suo futuro potrebbe essere ancora a tinte bianconere malgrado un contratto in scadenza a giugno di quest’anno. Come rivelato da ‘TuttoSport’, infatti, il suo agente Federico Pastorello sta lavorando per il rinnovo. Ieri vi è stato un nuovo incontro tra il procuratore e il club del presidente Andrea Agnelli. Si sta cercando un’intesa che possa soddisfare tutte le parti in casa. Il quotidiano torinese inoltre scrive che “l’ottimismo è segnalato in crescita”. Bernardeschi in questi mesi ha ricevuto altre proposte ma ha sempre voluto dare priorità alla Juventus.