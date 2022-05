Niente Nazionale, addio temporaneo: l’annuncio spiazza i tifosi

Addio temporaneo alla Nazionale per un calciatore: oggi l’annuncio, concordato con il proprio Ct, che ha spiazzato i tifosi.

I play-off di qualificazione ai Mondiali di Qatar sono ormai alle spalle. Le Nazionali europee torneranno in campo tra poco meno di un mese: l’Italia il quattro giugno affronterà in Nations League la Germania ma nell’occasione dovrà fare a meno di Giorgio Chiellini (che dirà addio alla maglia azzurra nel match di tre giorni prima con l’Argentina). Anche la selezione teutonica, dal canto suo, dovrà fare a meno di un top player.

Si tratta di Marc-André Ter Stegen il quale ha deciso di saltare gli impegni in scaletta al fine di riposarsi in vista della prossima stagione e della kermesse in programma dal 21 novembre al 18 dicembre. Una scelta concordata insieme al Ct Hansi Flick e confermata dallo stesso portiere attualmente in forza al Barcellona.

“Sono sempre stato molto contento di giocare per il mio Paese ed essere convocato. Dopo tre stagioni senza sosta, però, ho bisogno di riposarmi. L’allenatore è d’accordo con me, mi ha supportato” le parole rilasciate dall’estremo difensore, reduce da una stagione complicata con la maglia del club blugrana.

Mondiali, Ter Stegen dice basta (per ora) alla Nazionale

Ter Stegen, calendario alla mano, salterà le sfide che vedranno la Germania affrontare (oltre all’Italia) anche l’Inghilterra e l’Ungheria. A difendere i pali ci penserà Manuel Neuer del Bayern Monaco, che ha confermato la propria partecipazione alle gare in questione.

Flick, come detto, non ha avuto nessun tipo di problema ad accettare la richiesta del calciatore del Barcellona. “A causa degli infortuni, negli ultimi anni non ha potuto andare in vacanza perché era in convalescenza. Tenendo conto del Mondiale in Qatar, abbiamo convenuto che quest’anno è importante una pausa dagli allenamenti e dalle partite”. Addio soltanto temporaneo quindi. Il suo futuro al Barcellona non è in dubbio (ha un contratto fino al 2025) mentre quello del suo compagno di club Frenkie De Jong, al contrario, è tutto da scrivere.