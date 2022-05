Juventus, il sogno dell’estate costa 70 milioni: duello con una big inglese

La Juventus ha messo nel mirino un top player ma portarlo alla corte di Allegri non si preannuncia facile: serviranno almeno 70 milioni.

Non sarà soltanto il reparto avanzato ad andare incontro ad una vera e propria rivoluzione. La Juventus, in queste settimana, sta pensando di sottoporre anche il centrocampo ad un forte restyling nel corso della prossima sessione del mercato. I giocatori a disposizione di Massimiliano Allegri, ad eccezione di Manuel Locatelli, hanno infatti fornito risposte altalenanti: da qui la decisione di cederne qualcuno e provare a portare a Torino altri elementi.

In lista di sbarco, ad esempio, c’è Arthur il quale a gennaio era finito nel mirino dell’Arsenal. L’operazione non andò poi in porto a causa del veto imposto dal tecnico bianconero ma la situazione può cambiare in estate (anche perché nel ruolo può giocare Fabio Miretti). In bilico pure Adrien Rabiot che in Premier League ha diversi estimatori e Weston McKennie, che può finire alla Roma nell’ambito dell’operazione riguardante Nicolò Zaniolo.

Diversi gli profili seguiti dal direttore sportivo Federico Cherubini: piace molto, ad esempio, Renato Sanches in uscita dal Lille. Il costo del cartellino è alla portata (circa 20 milioni) ma per ingaggiarlo servirà battere la concorrenza del Milan, alla ricerca del sostituto di Franck Kessie. Nel mirino, stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo ‘Sport’, c’è pure Frenkie De Jong.

Juventus, De Jong nel mirino

L’olandese ha disputato 44 presenze complessive “condite” da 4 gol e 5 assist. Il tecnico dei blaugrana Xavi, in ogni caso, lo ritiene tutt’altro che incedibile ma la trattativa si preannuncia complicata. Per tre motivi: il primo è legato al prezzo (70 milioni), il secondo allo stipendio (7 milioni netti) ed il terzo alla concorrenza (anche il Manchester United è molto interessato).

Per portarlo alla corte di Allegri, quindi, servirà elaborare una “strategia fantasiosa” come spiegato dal giornale. Difficile ma non impossibile. Il tutto, poi, in attesa della risposta della Lazio per Sergej Milinkovic-Savic. Work in progress: la Juventus pianifica le grandi manovre per far tornare competitiva la propria linea mediana.