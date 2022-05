“Metterei la firma”: Conte, l’annuncio del tecnico spiazza tutti

L’attuale tecnico del Tottehan Antonio Conte ha parlato alla stampa inglese del suo futuro. La dichiarazione spiazza tutti i presenti.

Arrivato in corso d’opera al Tottenham Antonio Conte ha portato gli Spurs a lottare per un posto nella prossima Champions League. A quattro turni dal termine della Premier League, il club londinese è a soli due punti dal quarto posto attualmente occupato dall’Arsenal, mentre conserva tre lunghezze sul Manchester United (che ha due partite in più).

Il futuro del tecnico, al di là della qualificazione o meno alla prossima coppa dalle grandi orecchie, è però non così certo. Nelle ultime settimane si erano susseguite le voci di un suo passaggio al PSG per il dopo Pochettino, mentre secondo altri l’ex tecnico di Inter e Juventus potrebbe restare ancora a Londra. Arrivando addirittura ad un azzardato paragone con Jurgen Klopp che ha recentemente prolungato col Liverpool.

Intervistato sull’argomento dall’Evening Standard, Antonio Conte è stato chiaro a tal proposito. “Io come Klopp? Non so dire se la mia situazione possa essere paragonata a quella del tecnico del Liverpool. Però se fossi sicuro ci metterei la firma.”

Conte avvisa il Tottenham: “Se vuoi vincere serve tempo”

L’ex tecnico di Inter e Juventus, nonché ex CT della nazionale italiana, ha le idee abbastanza chiare circa la situazione della sua attuale squadra. Idee ancora più chiare se si parla di prospettive future. Qui Conte ammonisce: “Se si vuole creare qualcosa di importante ci vuole necessariamente del tempo.”

Per il tecnico infatti il Tottenham parte un gradino sotto le altre pretendenti e quindi ha bisogno appunto di tempo e pazienza: “Se inizi a lavorare con una squadra che parte dietro le prime posizioni allora e vuoi creare qualcosa di importante, allora ci vuole pazienza.