Juventus, Agnelli può esultare: tutto fatto, l’affare si chiude

In giornata è giunto un importante aggiornamento di calciomercato che coinvolge Juventus e Torino per un centrocampista oggi in granata.

Ormai è un anno e mezzo che Rolando Mandragora veste la maglia del Torino. La Juventus ha risolto in anticipo nel gennaio del 2021 l’accordo con l’Udinese per il trasferimento del centrocampista per passarlo al Torino. Tra le parti si era inizialmente stabilito un prestito secco fino al 30 giugno del 2022 e la scadenza sta per arrivare.

Juventus e Torino avevano anche stabilito la possibilità di esercitare il diritto d’acquisto in favore dei granata entro il 30 giugno del 2021 per la cifra di 16 milioni di euro, pagabili in cinque esercizi diversi. L’altra opzione prevista era quella che si sta realizzando: ovvero il riscatto del cartellino a titolo definitivo per 14 milioni di euro.