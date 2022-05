Inter-Empoli, caos totale e tifosi in protesta: cosa è successo al Meazza

L’Empoli raddoppia contro l’Inter, ma l’arbitro annulla la rete al VAR scatenando le polemiche da parte dei calciatori toscani.

L’Inter si gioca lo Scudetto in queste ultime tre partite contro il Milan. I nerazzurri devono necessariamente fare risultato sperando in un contemporaneo passo falso dei rossoneri. Partendo proprio dal match casalingo contro l’Empoli.

Una partita che però immediatamente si mette in salita per l’Inter che, dopo soli pochi minuti, si ritrova già ad inseguire causa gol di Pinamonti. L’attaccante dell’Empoli, che per un crudele gioco del destino è proprio di proprietà dei nerazzurri, gela San Siro al 5′ di gioco portando in vantaggio i toscani.

Passano solo altri 5′ di partita e l’Empoli va addirittura sul 2-0. Merito stavolta di Zurkowski, ma la gioia dell’Empoli dura solo pochi istanti perché l’arbitro dopo un consulto al VAR annulla la rete per posizione di fuorigioco.

Empoli, raddoppio annullato al VAR e grandi proteste

La decisione del signor Manganiello, con l’ausilio del signor Banti al VAR, è però foriera di proteste da parte dei biancazzurri. I calciatori dell’Empoli infatti non concordano con la decisione di annullare la rete e soprattutto con l’interpretazione del fuorigioco di Pinamonti dovuto ad una giocata/non giocata dell’interista Perisic.

Accanto alla protesta in campo è montata contemporaneamente anche la protesta dei tifosi sui social. Logicamente la decisione, che potrebbe avere importanti ripercussioni sul campionato non sta andando giù sia ai tifosi dell’Empoli, i quali comunque hanno una posizione tranquilla in classifica, ma soprattutto ai milanisti sulle cui chance Scudetto potrebbe pesare molto.