Pinamonti in tendenza prima di Inter-Empoli: cosa sta succedendo

L’Inter e l’Empoli a breve scenderanno in campo nell’anticipo di questa giornata: Pinamonti in tendeza, ecco perché

La corsa scudetto tra Inter e Milan continua anche in questa giornata. Ai rossoneri bastano sette punti per diventare campioni d’Italia, ammesso che la squadra di Simone Inzaghi vincano tutte e tre le partite rimaste a disposizione. Non sarà semplice per nessuna delle due. Questa sera ci sarà la prima partita per l’Inter, nell’anticipo delle 18:45 contro l’Empoli. Questo perché la prossima settimana è in programma la finale di Coppa Italia contro la Juventus.

L’uomo del momento dell’Empoli, ovvero Andrea Pinamonti, è in prestito dall’Inter e ha segnato 12 gol in 34 partite, siglando anche due assist. Una stagione straordinaria per il centravanti italiano classe ’99, che ha anche buttato fuori il Napoli dalla lotta scudetto con la sua doppietta al Castellani. Due gol che avevano anche fatto felice Marotta. Non è escluso che a fine stagione l’Inter possa dargli fiducia, visti i grandissimi numeri personali e la salvezza dell’Empoli conquistata con largo anticipo.

Inter, Pinamonti nel mirino dei social

Pinamonti è finito in tendenza su Twitter per diversi commenti riguardo la partita tra Inter ed Empoli. Commenti di tifosi del Milan, preoccupati dal fatto che l’attaccante vorrebbe che i nerazzurri vincessero il campionato. E infatti spuntano alcuni tweet come: “Non escluderei che esultasse con Lautaro dopo il primo gol“. Preoccupazioni che però mettono in cattiva luce la professionalità di un calciatore, ma si può notare come ci sia una differenza con Mourinho.

L’allenatore della Roma ha infatti aspettato di giocare contro tutte le candidate allo scudetto, per poi confessare quale fosse la sua preferenza. Una scelta non inaspettata, ma che comunque dimostra la volontà dello Special One di evitare polemiche, anche per il risalto che hanno i social in questo momento storico.