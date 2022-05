“Rigore clamoroso”: Inter-Empoli nel caos, scoppia la polemica

Inter-Empoli, scoppia la polemica per un presunto calcio di rigore non assegnato. I tifosi non sono contenti: è caos totale sui social network

Il primo tempo di Inter-Empoli è appena finito sul risultato di 2-2. La squadra di Simone Inzaghi ha pareggiato i conti dopo quarantacinque minuti di gioco. Il risultato, fino a poco prima la fine del primo tempo, ha fatto infuriare i tifosi nerazzurri che sognano il secondo scudetto consecutivo.

Una sconfitta non verrebbe presa di buon grado visto che il campionato è agli sgoccioli e che il Milan di Stefano Pioli resta capolista della classifica generale. Per questo motivo, dunque, servirà dare il massimo nel secondo tempo per ribaltare la situazione ed ingranare la marchia giusta.

Inter-Empoli, presunto rigore su Barella: cosa è successo

La prima frazione di gioco è stata piuttosto ricca di spettacolo. L’Inter è sul pari, ma i toscani hanno messo in mostra un sincronismo che sicuramente avrà fatto esultare i propri tifosi. Chi, senza dubbio, non è felice è la tifoseria nerazzurra che ha avuto anche modo di infuriarsi in un paio di occasioni.

Nel mirino dei tifosi c’è la decisione dell’arbitro Manganiello. Il direttore di gara è finito nel mirino della critica al minuto 31. Il motivo? Un presunto calcio di rigore non concesso alla squadra di Simone Inzaghi. Poco dopo la prima mezz’ora di gioco, infatti, Niccolò Barella sarebbe stato spinto in area di rigore da Bandinelli. Una caduta decisamente vistosa che, però, l’arbitro non ha giudicato scorretta. Per questo motivo, dopo un check con il VAR, Manganiello ha fatto proseguire il gioco. La decisione non è andata giù ai tifosi che su ‘Twitter’ si sono scatenati ed hanno duramente protestato contro la decisione: “Spinta due mani, rigore clamoroso”, scrive un utente sul noto social network.

Anche Luca Marelli, ex arbitro e commentatore ‘DAZN’, ha espresso la sua opinione sull’episodio: “Questa è una valutazione di campo, on field review impossibile perché vale la valutazione di campo. La spinta, a mio parere, è stata molto evidente”. Altri dettagli li ha aggiunti la bordocampista Federica Zille: “Barella ha dato il cinque all’arbitro, ha riconosciuto la bontà della decisione dell’arbitro”.