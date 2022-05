Serie A e playoff, arriva una nuova apertura anche dall’Italia di Mancini

La Serie A, nei prossimi mesi, potrebbe andare incontro a numerose novità tra cui l’introduzione dei playoff: un nazionale è d’accordo.

Sono diverse le novità a cui potrebbe andare incontro la Serie A nei prossimi mesi. La prima riguarda il Var, finito nel mirino di diversi allenatori: l’attuale gestione, anziché spegnere in maniera definitiva le polemiche, ha continuato ad alimentarle spingendo alcuni addetti ai lavori ad avanzare la richiesta di rimuovere la tecnologia. Appelli che non verranno accolti, ma qualcosa è comunque destinato a cambiare.

Al vaglio degli organismi competenti, ad esempio, c’è la possibilità di introdurre il “Var a chiamata”: si tratta di un sistema (mutuato dal tennis) che consentirebbe agli allenatore della Serie A di ottenere la revisione al monitor degli episodi considerati controversi. Di recente, a riguardo, si è espresso il presidente della Lega Lorenzo Casini spiegando che l’idea verrà approfondita più avanti.

Possibile, inoltre, l’introduzione dei playoff scudetto: uno scenario di cui si parla da diverso tempo ma fin qui rimasto in stand-by. Ora il discorso può riprendere quota tuttavia restano da vincere le ultime perplessità dei club. Giorgio Chiellini dal canto suo, nel corso di un’intervista concessa ai microfoni de ‘La Stampa’, si è mostrato favorevole al cambio di format del torneo.

Serie A, Chiellini favorevole all’introduzione dei play-off

Il difensore della Juventus ha parlato così dell’argomento: “Darebbero imprevedibilità e suspence, sarebbero un evento straordinario capace di coinvolgere milioni di persone. Ma le novità spaventano e non si cambia mai nulla. Dovremmo tutti avere l’obiettivo di appassionare la gente o rischiamo di perdere un patrimonio sociale enorme”. Sottolineata, inoltre, la necessità di investire sugli stadi al fine di renderli maggiormente accoglienti e funzionali.

“Tutti sanno che vanno ripensati, servono strutture che offrano eventi e attirino le famiglie per coinvolgere i bambini e tenerli vicini al nostro mondo. Ma non si riesce a costruirne, salvo poche eccezioni”. Parole da dirigente per Chiellini, il quale al momento sta valutando il proprio futuro. Tre le opzioni sul tavolo: trasferimento in MLS, un anno di studio all’estero o inserimento nell’organigramma della società bianconeri. L’addio alla Juventus è imminente.