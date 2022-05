Torino, Juric non si trattiene in diretta: ‘ultimatum’ a Cairo

Molto importanti le parole di Ivan Juric nel postpartita di Torino-Napoli per il futuro dei granata

La sconfitta del Torino in casa contro il Napoli non è decisiva per le sorti della squadra di Ivan Juric. Salvi da tempo, i granata hanno disputato un ottimo campionato di metà classifica insieme alle altre squadre ‘medie’ della Serie A come Sassuolo e Verona. E’ chiaro, però, che ci sono parecchie cose da valutare nella prossima estate. In primis, l’addio di Andrea Belotti a parametro zero e la necessità di un centravanti.

Proprio in base al prossimo calciomercato si vedrà cosa Urbano Cairo vorrà per la sua squadra. Se continuare così dopo due anni orribili, oppure addirittura alzare l’asticella cercando la qualificazione in Europa avviando un progetto vincente con Juric. Ed è proprio di questo che ha parlato l’allenatore del Torino.

Torino, Juric parla di Cairo e del mercato

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN: “Per alzare l’asticella deve decidere il club, quest’anno è molto positivo in tante cose dopo due anni tristi. Non è stato facile ribaltare e costruire una squadra tosta. Ci sono stati e ci sono ancora problemi. Adesso ti siedi e vedi, decide il club, se vuoi alzare l’asticella devi prendere giocatori forti”. Un’ambizione che farà piacere ai tifosi granata dopo diversi anni di pessimi risultati.

Continua l’allenatore del Torino: “Qualcuno lo perderemo, bisogna fare un grandissimo lavoro. Il tifoso del Torino ti chiede questa cosa, non puoi galleggiare in mezzo, devi provarci. Se c’è possibilità bene, sennò vai avanti così. Decide Cairo. Si può fare qualcosa di più per lottare per una posizione più alta del decimo posto”. Una sorta di ultimatum, la palla ora passa a Cairo.