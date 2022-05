De Rossi pronto ad allenare: squadra a sorpresa, tifosi spiazzati

De Rossi fa parte ora dello staff tecnico dell’Italia di Mancini, ma a breve potrebbe far sognare i tifosi di una squadra.

Dopo la vittoria di giovedì sera all’Olimpico contro il Leicester, la Roma di Mourinho si è qualificata per la finale di Conference League. I giallorossi torneranno a giocare una finale europea dopo ben 31 anni. Quella squadra era allenata da Ottavio Bianchi, che perse la Coppa Uefa contro l’Inter di Giovanni Trapattoni.

Sono giorni storici per la Roma, visto che leggende come Francesco Totti e Daniele De Rossi non hanno avuto la possibilità di disputare una finale europea con la squadra del proprio cuore. Proprio i due ex capitani del club capitolino, dopo aver detto addio al calcio giocato, hanno intrapreso strade diverse.

Se, infatti, Totti ha cominciato una carriera da dirigente e di scopritore di giovani talenti, De Rossi aspira a diventare un allenatore. L’ex centrocampista, infatti, adesso fa parte dello staff tecnico della Nazionale guidata da Roberto Mancini, ma per lui si potrebbe aprire una ‘nuova porta’.

Spal, Tacopina spiazza i suoi tifosi: vuole De Rossi come nuovo allenatore

Secondo quanto riportato da ‘Sportitalia, infatti, la Spal vuole Daniele De Rossi come nuovo allenatore. Tacopina, vuole portare a Ferrara l’ex giocatore. I due già si sono conosciuti, ovvero quando il patron spallino, tra il 2011 e il 2014, faceva parte della dirigenza della Roma. Per il campione del Mondo la Spal potrebbe rappresentare la piazza giusta per cominciare la carriera da allenatore.

Dopo un’annata davvero anonima trascorsa in Serie B, in cui ha raggiunto la salvezza solo nelle ultime giornate di campionato, la squadra emiliana, allenata adesso da Roberto Venturato, ha il bisogno di riportare entusiasmo tra i suoi tifosi e De Rossi potrebbe rappresentare la persona giusta per tornare a pensare in grande.