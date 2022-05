Lotta scudetto, Moratti parla e i tifosi reagiscono: “E quando vi passa…”

L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, ha lanciato un suggerimento di calciomercato alla sua squadra per “chiudere un cerchio” aperto nel 2002.

Inter e Milan si mantengono a pochissimi punti di distanza in classifica e probabilmente si contenderanno lo scudetto fino all’ultima giornata di Serie A. Per entrambe si tratta di anni importanti poiché con progetti diversi sono giunte alla ricostruzione e anche alla riaffermazione nei piani alti del campionato italiano e, si prospetta, nelle competizioni europee.

Rispetto ai rossoneri, gli interisti sono una realtà leggermente più consolidata poiché al comando c’è ormai da tempo la famiglia Zhang, mentre il Milan è in transazione da Elliott a un altro fondo, probabilmente Investcorp.

Ciò significa che i nerazzurri, con Simone Inzaghi in panchina, forse possono avere le idee già più chiare in vista della prossima sessione di calciomercato. Tuttavia, scansando la scaramanzia, l’ex e amatissimo presidente Moratti spera in un passo falso del Milan favorito dal Cholito Simeone. Si tratterebbe di un conto da chiudere appena vent’anni dopo.

Inter, Moratti consiglia il Cholito Simeone: “La soluzione ideale”

Intervenuto a ‘L’Interista’, Massimo Moratti è intervenuto nel merito della corsa scudetto, dichiarando: “Ora è il tempo dell’attesa e della scaramanzia, aspettando un passo falso del Milan. Il Cholito Simeone per restituire quanto tolto dal padre nel 2002? Bella davvero, potrebbe essere la soluzione ideale per chiudere il cerchio e tornare in amicizia con Simeone. Ci spero, ma si scherza… anche se certe cosa si fa fatica a dimenticarle”.