Thiaw, CT del Senegal, Conferma il Rinnovo del Contratto: ‘Non è Mai Stata una Questione di Soldi’

Alla vigilia di una partita che di solito parla solo di campo, una voce si alza dritta dal cuore della panchina senegalese: niente drammi, niente dietrologie. Solo una verità semplice, detta con calma, che rimette le cose al loro posto e fa respirare uno spogliatoio intero.

Il giorno prima della sfida con la Norvegia, il clima sembrava elettrico. Si rincorrevano polemiche e supposizioni: accordi in sospeso, firme rimandate, nervi scoperti. Il calcio, quando sfiora il Mondiale, diventa una cassa di risonanza. Ogni parola pesa. Ogni silenzio, pure.

Qui entra in scena Thiaw. Il CT del Senegal si presenta davanti ai microfoni con la compostezza di chi ha già visto maree montare e poi ritirarsi. Sceglie frasi corte. Tira una linea netta. Prima ascolta le domande, poi abbassa la temperatura della stanza con una sola immagine: “Il punto è risolto”. Non serve alzare il tono quando hai una squadra da guidare e un Paese intero che osserva.

Un clima teso, un gruppo compatto

Dalle parti dei Leoni della Teranga si sa cosa significhi tenere la rotta nei giorni complicati. Hanno vinto la Coppa d’Africa nel 2021. Erano arrivati in finale nel 2019. Hanno superato il girone in Qatar 2022, fermandosi agli ottavi. Numeri semplici, memoria corta: questo gruppo vive di continuità e fatica. E di allenatori che parlano poco e lavorano tanto.

Attorno al tema del rinnovo del contratto si sono accese letture opposte. Chi giurava su divergenze con la federazione, chi intravedeva fratture con lo spogliatoio. Qualcuno ha tirato in ballo i premi, altri le richieste per lo staff tecnico. Dati certi, in realtà, non ne sono circolati. E, a oggi, la durata e i dettagli economici dell’intesa non sono stati ufficializzati in modo pubblico.

Il punto centrale arriva a metà conferenza, senza trombe. “Ho rinnovato. Non è mai stata una questione di soldi”, dice Thiaw. Lo dice piano, ma lo sente chiunque. La stanza, per un attimo, si ferma. Quando un allenatore mette davanti progetto, stabilità, tempo condiviso, il messaggio finisce dritto nelle gambe dei giocatori. E nel petto dei tifosi.

C’è un valore nel togliere l’alibi dei contratti alla vigilia di una gara vera. La Norvegia non è un avversario morbido. Viene da una generazione tosta, con stelle che tutti conoscono. Partite così ti chiedono lucidità. Mettere un punto alle storie laterali è già un frammento di strategia.

Cosa cambia per il Senegal

Nel breve periodo, la risposta è chiara: traiettoria pulita. Il gruppo sa chi lo guida e perché. Gli allenamenti possono seguire un filo unico, senza sottotesti. Nel medio, la continuità tecnica protegge ciò che il Senegal ha costruito: intensità alta, linee corte, personalità nei duelli. La cornice che ha reso identitaria questa squadra resta intatta.

Resta anche un’ombra, dichiarata: senza un comunicato completo, non conosciamo cifre e scadenze. È onesto dirlo. Ma quel che conta oggi è il segnale culturale. “Non è una questione di soldi” suona come un promemoria per tutti. Per chi scende in campo, per chi racconta, per chi commenta dai bar del litorale di Dakar.

C’è un’immagine che mi resta. Un allenatore che entra in sala stampa, posa la borraccia, sorride corto e taglia la nebbia. La palla, finalmente, torna rotonda. E allora, adesso, cosa scegliamo di guardare: il foglio della firma o i primi cinque minuti ad alta intensità contro la Norvegia?