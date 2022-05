Spalletti ancora in ansia per Osimhen: è successo in Torino-Napoli

Cos’è successo a Osimhen alla fine di Torino-Napoli, partita vinta dai partenopei grazie al gol di Fabian Ruiz

Il Napoli ha battuto il Torino allo Stadio Olimpico grazie al gol di Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo è tornato al gol dopo un lungo periodo di digiuno e prestazioni non esaltanti, dovute anche alla pubalgia. Partita vera nonostante le due squadre avessero obiettivi minimi. I partenopei, con questi tre punti, volano a +4 sulla Juventus nella prossima partita potrebbero blindare il terzo posto.

Per farlo, però, dovranno battere il Genoa che ieri ha vinto proprio contro la Juve e che vuole la salvezza. Ci sono però alcune preoccupazioni per Luciano Spalletti, che alla fine della partita ha sostituito Osimhen. Il centravanti dei partenopei ha accusato diversi problemi in questa stagione e secondo DAZN potrebbero non terminare qui.

Napoli, Osimhen sostituito nel finale

Problemi per Victor Osimhen alla fine di Torino-Napoli. Il centravanti nigeriano è stato sostituito al 93′ da Luciano Spalletti per far entrare Andrea Petagna. Secondo il telecronista DAZN “reazione un po’ stizzita, forse per un problema muscolare”. L’attaccante partenopeo si è tolto la maschera protettiva e si è poi abbassato i calzettoni prima di uscire dal campo, fischiato dal pubblico del Grande Torino per perdita di tempo.

Resta da capire se si tratta di una sostituzione per crampi o se, come afferma il telecronista di DAZN, Osimhen abbia avuto problemi muscolari. O magari solo stanchezza: insomma, un aspetto che verrà chiarito nelle prossime ore.