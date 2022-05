Si infiammano i minuti finali di Salernitana-Cagliari, gara delle ore 18.00 del trentaseiesimo turno di Serie A 2021/2022.

Salernitana-Cagliari è un vero e proprio scontro diretto per non retrocedere. La gara delle ore 18.00 allo stadio Arechi di Salerno rischia di condannare una delle due squadre. In una cornice di pubblico pazzesca, la formazione di Davide Nicola è passata avanti nel secondo tempo grazie ad un calcio di rigore messo a segno da Simone Verdi.

Il gol dell’1-0, però, oltre a scatenare la gioia dei tifosi campani, ha fatto imbufalire la squadra sarda che ora è costretta a non mollare per tenere vive le speranze. Il motivo? L’esultanza sfrenata della panchina granata che ha fatto infuriare alcuni componenti della panchina dei sardi. I cagliaritani, infatti, non hanno gradito l’invasione di campo di tutta la panchina dei padroni di casa. Inutile il tentativo di mister Nicola: impossibile fermare e provare a placare la gioia dei suoi.

Salernitana-Cagliari, doppia espulsione e mezza rissa in panchina

Subito dopo il gol del vantaggio di Simone Verdi si è accesa una mezza rissa in zona panchina. Il motivo l’ha spiegato Federico Sala, bordocampista di ‘DAZN’.

Di seguito quanto da lui dichiarato in diretta tv: “E’ successo di tutto. Il team manager viene portato via, è arrivato il cartellino rosso. E’ stato espulso Ribery. Nicola ha provato a fermare i suoi che stavano esultando dove si stavano scaldando i giocatori del Cagliari che si sono visti ventidue giocatori arrivare di corsa per esultare. Espulso anche Radunovic, secondo portiere del Cagliari”.