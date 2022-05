Tutto pronto per il fischio di inizio di Salernitana-Cagliari, gara delle ore 18.00 del trentaseiesimo turno di Serie A 2021/2022.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Salernitana-Cagliari, gara valida per la trentaseiesima giornata di Serie A 2021/2022. Alle ore 18.00, allo stadio Arechi di Salerno, i granata di Davide Nicola ospitano i sardi di Alessandro Agostini, alla prima sulla panchina del club rossoblù.

Il match mette in palio punti importantissimi viste le posizioni in classifica di entrambe le formazioni. I padroni di casa sono al diciassettesimo punto a quota 29 punti. I granata, se il campionato finisse oggi, sarebbero l’ultima squadra salva dell’elenco. Il Cagliari, invece, è al diciottesimo posto a quota 28 punti; occupa la prima posizione della zona retrocessione. Per entrambi gli allenatori è vietato sbagliare. L’obiettivo dei due club è archiviare la pratica il prima possibile e tenere lontani gli spettri della retrocessione in Serie B. A dare il via al match è il fischietto dell’arbitro Di Bello, coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Baccini. Al VAR, invece, il duo formato da Mazzoleni e Meli.

Salernitana-Cagliari, le probabili formazioni

SALERNITANA (3-5-1-1): Sepe; Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, Ederson, Bohinen, L. Coulibaly, Ruggeri; Verdi; Djuric. Allenatore: Nicola. A disposizione: Belec, Russo, Dragusin, Gagliolo, Zortea, Di Tacchio, Kastanos, Obi, Perotti, Bonazzoli, Mikael, Ribery.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Bellanova, Ceppitelli, Lovato, Lykogiannis; Deiola, Grassi, Rog; Baselli; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Agostini. A disposizione: Radunovic, Goldaniga, Walukiewicz, Carboni, Strootman, Zappa, Dalbert, Marin, Altare, Pereiro, Keita.