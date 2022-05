Alle 15 spazio al match pomeridiano di questa domenica di Serie A. Si affrontano Venezia e Bologna, tre punti importantissimi.

Quello del Venezia potrebbe essere un nefasto pomeriggio, oppure una piccola speranza per il futuro. Tutto passa ovviamente dal risultato di oggi, con la squadra di Soncin che affronterà un Bologna mai domo nel corso del campionato.

La squadra veneta è ultima in classifica, e la salvezza pare davvero lontana e difficile da raggiungere. Ecco perchè ci si aspetta che i padroni di casa diano tutto per portare in cascina tre punti che, va detto, potrebbero anche non bastare.

Il Bologna, dal canto suo, ha raggiunto la salvezza ormai da un po’ e scenderà in campo anche Sinisa Mihajllovic ed il suo ritorno in panchina dopo i problemi avuti nelle scorse settimane a causa della malattia.

Venezia-Bologna, le formazioni ufficiali

VENEZIA (3-5-2): Maenpaa; Svoboda, Caldara, Ceccaroni; Mateju, Crnigoj, Vacca, Kiyine, Haps; Cuisance, Henry. Allenatore: Soncin.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Schouten, Soriano, Hickey; Barrow, Arnautovic. Allenatore: Mihajlovic.

ARBITRO: Marinelli di Tivoli.

GUARDALINEE: Peretti e Paganessi.

IV UOMO: Miele.

VAR: Maggioni.

ASS.VAR: Zufferli.