Juventus, quante difficoltà per Vlahovic: occhio alla sentenza a sorpresa

La Juventus preoccupata dal digiuno di Dusan Vlahovic: a sorpresa, arriva la sentenza che fa esultare i tifosi bianconeri e il calciatore.

È stato il trasferimento dell’anno. L’arrivo di Dusan Vlahovic alla Juventus è stato un qualcosa che ha squarciato il mercato invernale italiano (e non solo) e dato un colpo di frusta all’intero campionato.

Da quando è approdato in bianconero, i numeri parlano chiaro: 18 presenze e 7 reti, per un impatto che ha portato la Vecchia Signora a blindare il quarto posto e l’aritmetica qualificazione in Champions League.

Eppure, non son tutte rose e fiori. Anzi, qualche parte della tifoseria ha iniziato a mugugnare sul digiuno di Dusan Vlahovic, a secco nelle ultime tre partite e, in generale, a secco nei big match di campionato.

Juventus-Vlahovic, la sentenza di Prandelli fa esultare i tifosi

A rasserenare l’ex bomber della Fiorentina e, soprattutto, i tifosi della Juventus, interviene Cesare Prandelli. Il tecnico lo ha seguito e cresciuto nella sua esplosione in maglia viola e ha parlato ai microfoni di ‘Tuttosport’ in una lunga intervista.

Una lunga intervista dove l’ex CT della Nazionale italiana ha sentenziato: “State tranquilli, Dusan farà un mare di gol”. Poche parole, in un titolo che suona come una mano tesa al bomber serbo e a chi, tra i supporters bianconeri, ha iniziato ad esserne preoccupato circa il momento di difficoltà.

“Vlahovic non può certo risolvere da solo quelli che sono i problemi della Juventus”, ha aggiunto Prandelli, che ha poi invitato lo stesso Vlahovic a restare sereno e a non lasciarsi influenzare dal digiuno delle ultime gare. All’origine dei problemi di continuità del serbo, evidentemente, c’è anche un gioco che non lo esalta: il passaggio da Italiano ad Allegri sarà stato meno traumatico del previsto, ma adesso inizia a presentarsi il conto.