Calciomercato Juventus, intreccio in Inghilterra: Allegri ‘trema’

Cominciano già da ora gli intrecci di mercato, la Juventus potrebbe uscirne danneggiata

Paul Pogba ha ormai già detto addio al Manchester United. Il giocatore francese è in scadenza di contratto ed è pronto a ripartire da nuove mete. I Red Devils, dal canto loro, non ‘si strapperanno i capelli’ per l’addio del centrocampista e sono pronti a sostituirlo. A fine stagione il club di Manchester ripartirà con Ten Hag ed è pronta ad una nuova rivoluzione. Vari i nomi nel mirino del club, che, guarda anche in Serie A.

Uno dei principali candidati a sostituire Paul Pogba è il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic Savic, tra i migliori giocatori del nostro campionato. Sono anni ormai che le ‘sirene di mercato’ suonano per il calciatore, ma questa estate potrebbe essere quella giusta per la sua partenza.

Secondo quanto riporta il Daily Mail Milinkovic è il principale candidato per sostituire Paul Pogba ed il club inglese è pronto a guardare in casa Lazio. Per il serbo sarebbe pronta un’offerta mostre, sia per il club sia per l’ingaggio del calciatore.

Lazio, Milinkovic Savic verso Manchester

In questa stagione Milinkovic Savic ha collezionato 34 presenze e 10 reti ed è stato l’uomo cardine nella nuova Lazio di Maurizio Sarri. Dopo una carriera dedicata al club biancoceleste, il serbo sogna ora il salto di qualità in un grande club italiano o europeo. Oltre al Manchester sono tanti i club sul giocatore, in Italia il ‘Sergente’ piace molto alla Juventus. Allegri potrebbe dunque vedere sfumare uno dei possibili top candidati per il proprio centrocampo.

Milinkovic non è l’unico gran giocatore nel mirino dello United, che, per accontentare il nuovo tecnico, sarebbe pronto a fare un grande mercato. Il club inglese è molto interessato anche alla stella del Barcellona De Jong e magari i Red Devils, grazie ad un grande mercato, potrebbe fare un centrocampo da sogno.