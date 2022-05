Altare tiene in vita il Cagliari: beffa Salernitana in pieno recupero

Da pochi minuti è terminata la partita tra la Salernitana ed il Cagliari con il risultato di 1-1. Campani raggiunti dal gol di Altare.

La gara dell’Arechi la comincia meglio il Cagliari, che al 14’ sfiora il gol del vantaggio con Pavoletti su azione da calcio d’angolo. Dopo otto minuti c’è la conclusione di Joao Pedro: Sepe blocca in due tempi. I sardi continuano ad attaccare ed è bravo Mazzocchi al 27’ a sfiorare di testa, anticipando così Lykogiannis.

La prima frazione di gara si conclude con la Salernitana che fa la partita, ma che non riesce ad essere pericolosa dalle parti di Cragno. Al 51’ Mazzocchi mette al centro un bel pallone senza, però, trovare nessun compagno pronto ad impattare con la sfera. Al 66’ viene assegnato un calcio di rigore ai padroni di casa per un fallo di Lovato su Kastanos, bravo ad entrare in area di rigore sarda con un numero.

Sul dischetto si presenta Simone Verdi, che con il destro spiazza Cragno. Al momento del gol dell’ex giocatore del Napoli avviene un parapiglia, perché i calciatori granata seduti in panchina, per andare ad abbracciare il proprio compagno, sono andati a festeggiare dove alcuni giocatori del Cagliari si stavano riscaldando. A farne le spese sono Ribery e Radunovic, che vengono espulsi da Di Bello.

Salernitana raggiunta dal Cagliari all’ultimo respiro con il gol di Altare

La squadra sarda non si arrende e al 76’ prende un palo esterno con la conclusione di Grassi dal limite dell’area. Trascorrono quattro minuti e ci prova Joao Pedro con una girata di testa: blocca Sepe. Al 92’ Di Bello assegna inizialmente un rigore per un fallo del portiere granata su Baselli, ma l’arbitro cambia idea, dopo aver rivisto l’azione al VAR, per un precedente fallo di Lykogiannis sull’estremo difensore campano.

All’ultimo respiro arriva il pareggio dei sardi con il colpo di testa di Altare, su azione da calcio d’angolo. Pareggio che è una beffa per la Salernitana di Nicola, visto che già stava assaporando i tre punti.

Ecco la classifica aggiornata

Inter 78, Milan 77, Napoli 73, Juventus 69, Lazio 62, Roma 59*, Atalanta 59, Fiorentina 56*, Verona 52*, Torino 47, Sassuolo 47, Udinese 44, Bologna 43, Empoli 37*, Sampdoria 33, Spezia 33, Salernitana 30, Cagliari 29, Genoa 28, Venezia 25.

*Una partita in meno