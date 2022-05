Tonali e Florenzi sfatano la ‘Fatal Verona’: il Milan avvicina lo scudetto

Vittoria importante per il Milan di Stefano Pioli. Una doppietta di Tonali permette ai rossoneri di espugnare Verona.

Tre punti in rimonta e tre punti pesantissimi nella lotta scudetto. Il Milan vince a Verona e sfata questa volta il mito della ‘Fatal Verona’. I rossoneri vengono trascinati da uno straordinario Sandro Tonali, diventato letteralmente uomo delle reti pesanti in questa fase finale della stagione.

Il Milan parte subito forte e dopo pochi minuti sembra trovare il vantaggio con Tonali. Tutto bloccato con l’arbitro che annulla per fuorigioco grazie all’aiuto del Var. Il Milan sembra indiavolato ed impegna Montipò in un paio di occasioni, ma è il Verona uscito alla distanza ad andare in vantaggio. Barak lancia Lazovic che crossa al centro dove Faraoni dall’altro lato si inserisce e firma la rete che fa tremare i tifosi rossoneri.

Dopo il gol la squadra di Pioli non molla ed anzi reagisce alla grande, pochi minuti prima dell’intervallo grande incursione di Leao che mette al centro dove Tonali stavolta segna regolarmente. All’intervallo finisce in parità.

Milan, tre punti che valgono oro

La ripresa riprende sulla scia del primo tempo ed il secondo gol rossonero arriva quasi in fotocopia in pochi minuti. Grande azione di uno scatenato Leao che avanza e serve ancora a Tonali la palla del 2 a 1. Inedita doppietta per l’ex centrocampista del Brescia, autentico trascinatore rossonero.

Tanti cambi nella ripresa, Pioli lancia Messias e Rebic mentre Kessie sfiora il tris. Tudor inserisce Lasagna al posto di Simeone, buon assalto finale dell’Hellas ma alla fine è invece Florenzi a firmare il tris Tre punti che avvicinano il Milan allo scudetto, ora basteranno solo 4 punti nelle prossime due gare di campionato e la squadra di Pioli potrà festeggiare eventualmente il titolo.

CLASSIFICA SERIE A

Milan 80, Inter 78, Napoli 73, Juventus 69, Lazio 62, Roma 59, Atalanta 59, Fiorentina 56, Verona 52, Torino 47, Sassuolo 47, Udinese 44, Bologna 43, Empoli 37, Sampdoria 33, Spezia 33, Salernitana 30, Cagliari 29, Genoa 28, Venezia 25.