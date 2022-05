Spezia-Atalanta, l’episodio fa infuriare i tifosi: sta succedendo sugli spalti

In occasione di Spezia-Atalanta, i tifosi di casa hanno esposto uno striscione polemico sul gol di Acerbi della Lazio durante la scorsa settimana.

Per lo Spezia la salvezza dovrebbe essere più o meno certa. Pur essendo, la squadra, in fondo alla classifica, è un gradino avanti alle altre, ancora in lotta per la retrocessione. Tuttavia, ogni episodio può essere significativo ed è un passo dato in una direzione o nell’altra. In un campionato incerto come l’attuale, d’altronde, l’equilibrio cambia ogni settimana.

Per tale ragione è difficile digerire quanto accaduto durante la precedente giornata di campionato, in Spezia-Lazio, gara terminata in favore della formazione di Maurizio Sarri per 3-4. Il gol decisivo è stato messo a segno da Francesco Acerbi allo scadere, ovvero al 90′.

Una rete che però ha generato polemica a causa della posizione di fuorigioco da parte del calciatore biancoceleste, non sanzionata dall’arbitro, che ha quindi convalidato il vantaggio della Lazio.

Spezia-Atalanta, lo striscione polemico sul gol di Acerbi

La posizione di Acerbi sembrava evidente, ragione per cui i tifosi dello Spezia durante la gara contro l’Atalanta, non hanno dimenticato l’episodio bensì attraverso gli striscioni sugli spalti hanno espresso il loro sentimento di dissenso e delusione. “Ma il VAR funziona? Lo Spezia merita rispetto”. Una polemica che in qualche modo fa appello alla sudditanza psicologica degli arbitri nei confronti delle squadre “più grandi”, almeno secondo quanto si legge in Curva Ferrovia.

Si era in tal senso già espresso il tecnico Thiago Motta proprio al termine della gara considerata, dichiarando sul gol di Acerbi in conferenza stampa: “La squadra ha subito un’ingiustizia. Non si tratta di interpretazione, è un qualcosa che nessuno può negare. Mi arrabbio perché in campo i miei giocatori avevano meritato un risultato diverso. In ballo ci sono punti e anche i sentimenti dei tifosi”.