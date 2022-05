Barcellona pronto all’assalto di un big del Napoli: è nella lista di Xavi

Un calciatore del Napoli nel mirino del Barcellona, che continua a guardare in Serie A dopo l’ingaggio di Kessie a parametro zero.

La sconfitta rimediata dalla Juventus sul campo del Genoa ha consentito di blindare il terzo posto. Ora il Napoli, al quale non sono rimasti altri obiettivi stagionali, potrà cominciare a pianificare le prossime mosse in vista della sessione estiva del mercato. Una finestra che si preannuncia intensa alla luce dei tanti elementi che, al termine del campionato, lasceranno la compagnia per trasferirsi altrove.

In lista di sbarco, oltre a Lorenzo Insigne, ci sono Kevin Malcuit e Faouzi Ghoulam ai quali non verrà rinnovato il contratto in scadenza a giugno. In bilico pure Piotr Zielinski (che ha diversi estimatori in Bundesliga) e Victor Osimhen, per il quale sono pronti a fare follie sia il Manchester United che l’Arsenal. Il nigeriano ha una valutazione di circa 100 milioni ma la cifra non sembra spaventare i club della Premier League.

Da definire, infine, la posizione di Fabian Ruiz. Il contratto che lo lega agli azzurri scade nel 2023 e fin qui i vari incontri andati in scena tra le parti non sono bastati per trovare una nuova intesa. La società ha quindi iniziato a valutare l’idea di cederlo subito, così da monetizzare il suo addio ed evitare di perderlo nel 2023 a parametro zero.

Napoli, Fabian Ruiz nel mirino del Barcellona

Per l’ex Betis (autore di 7 reti e 5 assist in 37 presenze complessive) si parla di un probabile rientro in Spagna. Ma non al Real Madrid, che da ormai diverso tempo lo ha messo nel mirino con l’obiettivo di regalarlo a Carlo Ancelotti. Bensì, stando a quanto rivelato da ‘AS’, al Barcellona il quale non intende fermarsi dopo aver definito l’ingaggio di Franck Kessie.

I blaugrana in estate faranno partire Frenkie De Jong, ritenuto non imprescindibile dal tecnico Xavi e finito nel mirino diverse squadre tra cui la Juventus. E per sostituirlo piace proprio il profilo di Fabian Ruiz. Il colpo è possibile quanto complicato, alla luce della concorrenza delle Merengues, ma intanto il guanto di sfida ai rivali è stato lanciato. Il Napoli, dal canto suo, aspetta offerte ufficiali.