Calciomercato, Cavani annuncia il suo futuro e scuote i tifosi

L’attaccante Edinson Cavani sta vivendo una stagione deludente al Manchester United. Il giocatore ha parlato del suo futuro

La stagione è ormai nelle fasi conclusive e sono tante le squadre a non aver più nulla da dire, sia in Serie A che in altri campionati europei. Diversi giocatori e diversi club pensano al futuro ed il calciomercato sembra pronto ad entrare nel vivo.

L’ex attaccante di Napoli e Psg Edinson Cavani sarà senza dubbio tra i protagonisti della prossima sessione di calciomercato. Il Matador è in scadenza di contratto con i Red Devils e non rinnoverà con il club inglese. Lo United ripartirà a fine anno con il nuovo corso di Ten Hag e Cavani non è nei programmi della squadra di Manchester.

L’uruguaiano ha parlato del suo futuro ai microfoni di una trasmissione su ESPN ed ha lasciato le porte aperte anche ad un possibile ritorno in Sudamerica: “Mi piace il calcio in generale e non sottovaluto nessun campionato, penso alla finale del Mondiale del club tra Palmeiras e Chelsea ed è stato un incontro molto equilibrato”.

Calciomercato, importanti dichiarazioni di Cavani

Cavani ha poi chiarito le sue intenzioni parlando di una competizione che vorrebbe giocare:”Quando vedo la Coppa Libertadores mi viene la pelle d’oca e penso che sarebbe bello un giorno giocare li”. Dichiarazioni importanti che lasciano presagire il possibile futuro del giocatore.

Nelle ultime settimane Cavani è stato accostato anche a club di Serie A, ma queste parole aprono invece ad un ritorno in Sudamerica. Quella attuale è finora la peggior stagione disputata da Cavani in Europa: il centravanti ha totalizzato solo 19 presenze (quasi sempre entrando dalla panchina) andando a segno solo in due occasioni.