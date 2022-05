Napoli, la rivelazione di De Laurentiis spaventa i tifosi: “Non è semplice”

La SSC Napoli vuole blindare il suo pezzo da novanta, ma l’annuncio di De Laurentiis lascia qualche perplessità tra i tifosi.

La SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis è al lavoro per regalare ai tifosi nuovi innesti da inserire in rosa in vista della prossima stagione. Il club partenopeo ha le idee abbastanza chiare. Servirà abbassare il tetto ingaggi e puntare su giovani di prospettiva che possano generare plusvalenze in futuro.

De Laurentiis ha le idee chiare. Lo sa bene Luciano Spalletti e lo sa bene il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Anche se al momento non c’è alcun annuncio ufficiale, le strade del presidente partenopeo e dell’allenatore toscano sembrano destinate ad incrociarsi ancora per un altro anno. A svelarlo indirettamente è lo stesso numero uno del club.

Napoli, annuncio di De Laurentiis su Spalletti

Oggi pomeriggio il presidente della Società Sportiva Calcio Napoli si è recato presso la sede del Comune di Napoli per incontrare il sindaco Gaetano Manfredi e Stefano Ceci, ex manager di Diego Armando Maradona. A Palazzo San Giacomo si è tenuta una vera e propria cerimonia. Il motivo? Ceci ha donato al sindaco una copia in miniatura della statua di Maradona e una riproduzione del piede sinistro di Diego al presidente De Laurentiis.

Quest’ultimo, durante la conferenza stampa, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Di seguito uno stralcio del suo intervento: “Luciano Spalletti è un dipendente di carica grande. Io ho sempre detto di avergli fanno un contratto di due anni con opzione a favore mio per il terzo. Molti giornalisti dicono che ho una gestione da padrone e che dovrei assumere nuove figure nella dirigenza, ma io mi occupo del Napoli come se fosse un film od una serie televisiva. Spalletti al momento è qui, anche se non ha ancora preso una casa in città. Deve essere lui a sentire il bisogno di farlo, noi lasciamolo lavorare e facciamolo ambientare. L’allenatore è serio e formidabile. Poi ricordiamoci che queste sono persone con famiglie e mogli. Lo stesso Spalletti ha una bimba piccola ed una moglie a Milano. Non è una situazione semplice, loro non sono mica marionette. Hanno anche loro dei problemi e dei sentimenti alle spalle”.

Dichiarazioni che spaventano alcuni tifosi del Napoli che, nonostante lo scudetto sfumato, chiedono a gran voce la riconferma del tecnico di Certaldo.