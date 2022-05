Inter, Marotta ha le idee chiare: la strategia per il colpo dell’estate

Calciomercato Inter, il giocatore è un obiettivo concreto per la prossima stagione: due possibili contropartite per abbassare il prezzo

L’Inter ha ancora davanti a sé tre partite molto importanti: le ultime due di campionato, in ottica corsa Scudetto per non rinunciare fino all’ultimo, e la finale di Coppa Italia contro la Juventus. L’obiettivo è chiudere al meglio la stagione. Ma, sul fronte calciomercato, si pensa anche già al futuro. Il nome resta forte in pole position.

L’Inter di Simone Inzaghi, oltre agli ultimi impegni di questa stagione, sta anche già pensando a come organizzarsi al meglio per la prossima stagione. Diversi sono i nomi in uscita, come quelli di Alexis Sanchez e Arturo Vidal. Ma non solo.

Il club nerazzurro sta, infatti, pensando anche a come muoversi con mirate operazioni in entrata. Uno dei primi nomi della lista resta quello di Gleison Bremer. Il difensore centrale si è messo in mostra in questa stagione di Serie A, attirando l’attenzione di tutti e facendo lievitare il prezzo del suo cartellino. Ecco allora la strategia dell’Inter.

Calciomercato Inter, possibili soluzioni per abbassare il prezzo di Bremer: non solo Pinamonti, a Juric piace anche Dimarco

Gleison Bremer è il difensore che l’Inter vorrebbe a partire dalla prossima stagione. Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport’, il club nerazzurro e l’entourage del giocatore avrebbero raggiunto un accordo per il suo trasferimento con l’imminente mercato estivo. Tuttavia il Torino, club proprietario del cartellino del brasiliano, vorrebbe per uno dei suoi gioielli circa 30 milioni di euro.

Stando sempre a ‘Tuttosport’, proprio per puntare ad abbassare il costo dell’operazione, l’Inter starebbe pensando ad alcune contropartite da inserire nell’operazione. Oltre ad Andrea Pinamonti, infatti, a Juric piacciono molto anche le qualità di Federico Dimarco, che la scorsa stagione ha avuto modo di allenare al Verona. Occhio, poi, anche alle insidie provenienti dall’estero e specialmente all’interesse dalla Premier League. Oltre il Liverpool e il Chelsea, infatti, anche il Leicester mostra il suo interesse per il difensore classe 1997.