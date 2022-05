“Meritava l’espulsione”: Inter-Empoli, la sentenza dell’ex arbitro è netta

Inter-Empoli ha registrato la rimonta dei nerazzurri, che erano andati sotto di due gol: un episodio in particolare, però, ha fatto molto discutere

Inter-Empoli, giocata come prima gara della 36^ giornata di Serie A nel tardo pomeriggio di venerdì, ha visto i nerazzurri andare sotto di due gol. E poi registrare la rimonta per 4-2. Rimonta che ha tenuto vive le speranze della squadra per la lotta al vertice della classifica. Un episodio, tuttavia, ha fatto molto discutere. Ecco di quale si tratta.

Lautaro Martinez ha preso sulle proprie spalle l’Inter contro l’Empoli e ha firmato una personale doppietta a cui si è aggiunto l’autogol di Romagnoli, prima, e il gol finale di Sanchez, dopo, per la vittoria dei nerazzurri.

Su due episodi in particolare, avvenuti in area di rigore avversaria, l’ex arbitro Bergonzi ha voluto dare la sua opinione. Il VAR ha infatti aiutato il direttore di gara designato, Manganiello, a certificare che non fosse stato commesso alcun fallo nei confronti dei giocatori nerazzurri. Una caduta di Nicolò Barella, a tal proposito, ha fatto molto discutere. Ecco allora cos’ha dichiarato l’ex arbitro su quanto visto a San Siro.

Inter, parla l’ex arbitro Bergonzi: “Episodio di Barella che meritava l’espulsione”

In merito al primo contatto tra Nicolò Barella e Parisi in area di rigore avversaria, il VAR ha richiamato Manganiello che inizialmente aveva assegnato il penalty. Bergonzi su questo discorso ha affermato a ‘1 Station Radio’: “È stato giusto toglierlo, anche se dal campo sembrava davvero rigore e lo avrei fischiato anche io. Il VAR serve proprio a questo, a rimediare dopo un errore“. Sulla caduta successiva sempre di Barella, invece, l’ex arbitro ha dichiarato: “Un’altra cosa che voglio sottolineare è la simulazione clamorosa di Barella sulla leggera spinta di Asllani. È inconcepibile cercare di mettere così tanto in difficoltà un arbitro. Bravo Manganiello a non cadere nel tranello”.

“La cosa che mi ha irritato è che Barella – ha proseguito Bergonzi – dopo questa sceneggiata, è andato a protestare con veemenza contro l’arbitro. Spero che presto nel protocollo sia presente la possibilità di rivedere queste scene ridicole. La soluzione sarebbe espellere per questi tipi di atteggiamenti non sportivi. Un episodio così meritava l’espulsione. Non si possono vedere queste scene ridicole per dei colpi o dei tocchi del genere”.