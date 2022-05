Juventus, da Torino fanno sognare i tifosi: cinque super colpi in estate

La Juventus è in piena fase riorganizzativa della squadra e spuntano due nomi su tutti in testa alle entrate di calciomercato.

Tra entrate e uscite, i bianconeri dovranno pensare a un nuovo assetto per la prima stagione sportiva, che consenta anche alla squadra di tornare a livelli alti di competitività. Durante la seconda parte dell’anno, il gruppo è riuscito a incasellare buoni risultati e verosimilmente a ottenere la qualificazione alla prossima Champions League, ma è risultato difficile mantenere un gioco soddisfacente al quale corrispondessero altrettanti risultati utili.

Indubbiamente, con la complicità di Max Allegri e di comune accordo con le possibilità della società, la rosa sarà rivista e ci saranno almeno 4-5 innesti di qualità, che riguarderanno all’incirca tutte le zone del campo.

È probabile che innanzitutto ci si muoverà per il reparto offensivo, a fronte di una cessione eccellente quale quella di Paulo Dybala, che in realtà andrà via a parametro zero dopo il mancato accordo per il rinnovo.

La Juventus organizza il futuro: in cima alla lista Di Maria e Milinkovic

Secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’, la Juventus avrebbe in mente 4-5 rinforzi per la prossima stagione. L’influenza dell’allenatore sarà determinante, considerato che l’annata è stata viziata anche dalle presenze in rosa spesso in contrasto con le idee tattiche di Allegri.

Due nomi campeggiano su tutti e sono quello di Angel Di Maria e Sergej Milinkovic-Savic. Si tratterebbe di due “sogni” per i bianconeri, ma nemmeno troppo irrealizzabili. Per l’argentino, infatti, sembra essere arrivato il momento dell’addio al PSG e, giunto ai 34 anni, si potranno sistemare i dettagli di un ingaggio ad oggi oneroso. Inoltre, essendo un parametro zero, la spesa sarebbe bilanciata. Sembra essere il profilo giusto per completare l’attacco con Vlahovic e Chiesa. Altrimenti, al vaglio c’è anche Zaniolo della Roma come alternativa; si punta anche su Giacomo Raspadori, che pare potrebbe arrivare al di là delle altre circostanze. Infine, si considerano tra centrocampo e difesa Skiniar dell’Inter e Gabriel dell’Arsenal per avere almeno un volto nuovo per reparto.