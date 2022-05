“Ha l’accordo”: Serie A, affare chiuso. Dall’Olanda arriva un centrocampista

La Serie A si accinge a terminare, ma diversi club già pianificano il prossimo futuro valutando possibili colpi di calciomercato.

Mancano due giornate al termine della Serie A ed il campionato italiano è più incerto che mai. Non è capitato spesso negli ultimi anni che due squadre si giocheranno il primato fino all’ultimo ed anche la lotta retrocessione è caldissima, con diverse squadre invischiate. Non solo campionato visto che alcune squadre pensano anche al futuro ed a pianificare la prossima stagione.

E’ il caso della Roma di Josè Mourinho e degli americani Friedkin. La società giallorossa sarà impegnata tra pochi giorni in finale di Conference League contro il Feyenoord e, dopo tanti anni, potrebbe riportare un titolo europeo in Italia. Oltre a questo ed alla lotta per la qualificazione in Europa, la dirigenza è al lavoro per rinforzare la rosa e regalare a Mourinho una squadra più competitiva per la prossima stagione.

A sorpresa un nuovo acquisto della Roma potrebbe arrivare proprio dal Feyenoord, avversaria della Roma nella finale di Conference League. Il nome in questione è quello del turco Orkun Kokcu, autentica rivelazione dell’Eredivisie e giovane di grande prospettiva.

Serie A, le parole di Petrovic sul futuro di Kokcu

L’ex tecnico del calciatore Zeljko Petrovic ha rivelato una clamorosa indiscrezione riguardo il futuro del turco. Ecco le sue dichiarazioni a Radio Rijndmond: “Kokcu ha un accordo con un club italiano per il trasferimento a fine stagione”.

I media olandesi sono sicuri si tratti della Roma anche per le successive parole del tecnico che dichiara: “Il club in questione non è in lotta per lo scudetto”. Nelle ultime ore è arrivata la smentita del calciatore che ha affermato di non sapere nulla e che si potrà parlare del suo futuro solo a fine stagione.