Mourinho in finale, che siparietto in diretta: succede dopo Roma-Leicester

L’emozione c’è ma a Mourinho la sagacia non manca ed è simpatico il siparietto dopo Roma-Leicester, ai microfoni di SKY.

Un’italiana in finale di Conference League e un italiano in finale di Champions League. In un modo e nell’altro José Mourinho e Carlo Ancelotti porteranno il tricolore in sfida per due dei tre trofei continentali europei.

Dopo la grande emozione della cavalcata del Real Madrid contro il Manchester City, è giunta la vittoria secca della Roma all’Olimpico contro il Leicester. Per decidere la semifinale di ritorno è sceso in campo Abraham, tornato finalmente al gol, e nel primo tempo ha chiuso la sfida che si è portata sull’1-0 fino alla fine.

Così la Roma conquista la finalissima di Conference League e nell’occasione sfiderà il Feyenoord. La gara è prevista per il prossimo 25 maggio alle 21:00 a Tirana, in Albania, sede ospitante.

Roma in finale di Conference League, e Mourinho “saluta” Ancelotti

Già è nel libro dei ricordi della Roma la reazione dello Special One dopo il 90′: l’allenatore portoghese si è commosso per il traguardo raggiunto, sotto gli occhi stupiti del pubblico dell’Olimpico. Rientrato negli spogliatoi sarà poi sicuramente esploso di gioia insieme ai suoi giocatori, recuperando la sua ben nota ironica e sagacia.

Ai microfoni di ‘SKY’ nel post-match, infatti, Mourinho non ha perso occasione per rivolgersi al collega Carlo Ancelotti, commentando la conquista della finale di Champions League da parte del Real Madrid: “Fatemi dire una sola cosa, per un mio caro amico. Grande Carletto, andiamo in finale e vinciamo”. Lo studio non ha trattenuto le risate, così come lo stesso Mourinho, che ci ha tenuto ha sottolineare lo scherzo e ha poi fatto i complimenti al collega per il traguardo ottenuto. La finale di Champions League andrà di scena il prossimo 28 maggio alle 21:00.