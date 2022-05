Tutto pronto per il fischio di inizio di Hellas Verona-Milan, match che chiude la domenica del trentaseiesimo turno di Serie A 2021/2022.

Manca sempre meno al via di Hellas Verona-Milan, gara valida per il trentaseiesimo turno di Serie A 2021/2022. Alle ore 20.45 allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona, la formazione di Igor Tudor ospita i rossoneri di Stefano Pioli. Il Milan capolista cerca i tre punti lontano dalle mura amiche. L’obiettivo scudetto potrebbe far gioire i tifosi a fine campionato, ma tutto è ancora aperto visto che l’Inter di Simone Inzaghi non molla l’osso.

I rossoneri, al momento, sono secondi in classifica, ma solo dopo la fine della gara contro il Verona si conoscerà la reale capolista dell’elenco generale. Solo un punti separa Pioli da Inzaghi, ma i nerazzurri hanno giocato ieri contro l’Empoli di Aurelio Andreazzoli. Ha altri piani, invece, la formazione scaligera, appollaiata al nono posto in classifica generale e distante dalla lotta per un posto in Europa. Per questo motivo, l’occasione è decisamente più ghiotta per la formazione ospite, chiamata a dare il massimo per non cedere definitivamente la testa della classifica di Serie A. A dare il via al match è il fischietto dell’arbitro Doveri di Roma, coadiuvato dagli assistenti Carbone e Bresmes. Al VAR, invece, il duo formato da Aureliano e Passeri.

Hellas Verona-Milan, le probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. Allenatore: Tudor. A disposizione: Chiesa, Boseggia, Sutalo, Veloso, Retsos, Depaoli, Frabotta, Hongla, Bessa, Praszelik, Cancellieri, Lasagna.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Gabbia, Romagnoli, Ballo-Tourè, Bakayoko, Messias, Brahim Diaz, Bennacer, Rebic, Ibrahimovic.