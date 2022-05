Tutto pronto per il fischio di inizio di Fiorentina-Roma, match delle ore 20.45 che chiude la trentaseiesima giornata di Serie A 2021/2022.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Fiorentina-Roma, gara che chiuderà la trentaseiesima giornata di Serie A 2021/2022. Allo stadio Artemio Franchi di Firenze, la formazione viola di Vincenzo Italiano ospita i giallorossi di Josè Mourinho nel monday night delle ore 20.45. In una cornice di pubblico che resterà sulle spine fino al triplice fischio, è pronta la battaglia.

Il match mette in palio punti importantissimi e potrebbe decidere la stagione di entrambe le formazioni. La lotta per l’Europa resta più serrata che mai, ma con un successo casalingo, la Fiorentina potrebbe rientrare in piena corsa per la qualificazione in Conference League proprio con la Roma e l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. La matematica non condanna ancora i viola che possono lottare anche per un posto in Europa League, attualmente occupato dalla Lazio di Maurizio Sarri. Servirà dare il massimo, dunque, per poter centrare gli obiettivi stagionali: vietato sbagliare per entrambe le formazioni, Italiano e Mourinho puntano ad un posto in Europa. A dare il via al match di questa sera al Franchi è il fischietto del signor Guida di Torre Annunziata, coadiuvato dagli assistenti Vecchi e Rocca. Al VAR, invece, c’è il duo formato da Banti e Santoro.

Fiorentina-Roma, le probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-3): P. Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Cabral, Saponara. A disposizione: Dragowski, Rosati, Terzic, M. Quarta, Nastasic, Maleh, Amrabat, Callejon, Ikoné, Piatek, Munteanu, Kokorin. Allenatore: Italiano.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Oliveira, Zalewski; Lo. Pellegrini, El Shaarawy; Abraham. A disposizione: Fuzato, Boer, Spinazzola, Ibañez, Viña, Maitland-Niles, Cristante, Diawara, Felix, Carles Perez, Zaniolo, Shomurodov. Allenatore: Mourinho.