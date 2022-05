“Non sta bene”: Fiorentina-Roma, defezione a sorpresa

Defezione a sorpresa in Fiorentina-Roma, il giocatore non sta bene e non sarà della partita

La Fiorentina scenderà in campo a breve contro la Roma all’Artemio Franchi. Un match che può valere la qualificazione alle prossime coppe europee e che sarà probabilmente decisivo. Le vittorie di Atalanta e Lazio complicano di molto i piani di Vincenzo Italiano, che dopo tre sconfitte consecutive non può più sbagliare. L’ottavo posto, comunque, sarebbe un grande risultato per la viola, ma la voglia della gente e della squadra di provarci fino alla fine potrebbe dare una spinta in più.

D’altra parte c’è una Roma galvanizzata dalla conquista della finale di Conference League, che potrebbe dare un colpo decisivo alla qualificazione in Europa League. Una qualificazione che avverrebbe comunque, qualora Mourinho dovesse portare a casa la Coppa nella finale contro gli olandesi del Feyenoord. E questa sera lo Special One gioverà di un’assenza importante tra le fila della Fiorentina.

Fiorentina-Roma, Italiano farà a meno di Torreira

Vincenzo Italiano ha diramato la formazione ufficiale della Fiorentina, e tra gli undici titolari non c’è Lucas Torreira. Al suo posto ci sarà Amrabat. Andrea Giannattasio, giornalista di FirenzeViola.it, su Twitter ha scritto che il centrocampista uruguaiano “non sta bene e parte dalla panchina”. Una perdita importante per il centrocampo viola, visto che Torreira in più di un’occasione ha risolto le partite della Fiorentina in casa.

Da notare, però, che nell’ultima partita in cui la Fiorentina ha vinto, ovvero al Maradona contro il Napoli, Torreira non c’era. Insomma, Italiano sa vincere anche senza quello che forse incarna più degli altri il suo spirito e il modo di giocare. Tra l’altro giocando benissimo e prendendo possesso del centrocampo.