“Lo merita Pioli”: Inter, la frecciata inaspettata spiazza i tifosi

Inter e Milan si contendono lo scudetto e nelle ultime ore hanno fatto scalpore le dichiarazioni di un ex giocatore nerazzurro.

Mancano due giornate al termine della stagione e la lotta scudetto è più accesa che mai. Il Milan di Stefano Pioli ha il destino nelle sue mani mentre l’Inter può solo sperare in un passo falso dei cugini. I rossoneri ospiteranno domenica l’Atalanta mentre i nerazzurri andranno nella ‘tana’ di un Cagliari motivato più che mai a salvarsi.

L’ex centrocampista di Inter e Juventus, il brasiliano Felipe Melo, ha rilasciato interessanti dichiarazioni ai microfoni di DAZN: “L’Inter è più forte ed ha già vinto, ma il Milan sta facendo un grandissimo lavoro, penso a Maldini ed Ibra ma soprattutto al tecnico rossonero Stefano Pioli”.

E’ proprio il tecnico rossonero l’uomo più discusso nell’intervista e Felipe Melo celebra l’allenatore della squadra capolista: “Pioli è davvero un grande allenatore e credo che meriterebbe molto di vincere il titolo. Ho lavorato con lui in passato e posso dire che è un grande tecnico”.

Milan-Inter, Felipe Melo commenta la lotta scudetto

Con il passo falso di Bologna ed in particolare con l’errore di Radu l’Inter si è complicata la vita nella corsa allo scudetto e per i nerazzurri ora è difficile. Anche Felipe Melo ne è convinto: “Ormai credo sia difficile che vinca l’Inter, mancano solo due partite e credo che alla fine vincerà il Milan”.

Il calendario del club rossonero non è semplice ma già nell’insidiosa trasferta di Verona il Milan è apparso carico e deciso verso il suo obiettivo primario. Lo scudetto per i rossoneri potrebbe arrivare già domenica, in caso di vittoria sull’Atalanta di Gasperini e di stop dell’Inter in Sardegna.