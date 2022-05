“La Juventus è il mio sogno”: occhio Agnelli, la decisione spetta a te

Il ‘nuovo Modric’ apre le porte alla Juventus: ha voglia di mettersi in gioco ma la decisione finale spetterà ad Agnelli e alla dirigenza

Fabio Miretti ha conquistato tutti nei minuti in cui si è visto in campo con la prima squadra. Il centrocampista ha sfruttato nel migliore dei modi lo spazio che gli ha dato Max Allegri. Nel nuovo corso della Juventus pertanto potrebbe esserci spazio pure per lui. Giovane, italiano e cresciuto nel club bianconero. Altro fattore da non sottovalutare nella composizione delle liste Champions League.

La Juventus, unica squadra in Italia ad aver attualmente creato una formazione B Under 23, può attingere dal suo serbatoio anche per altre pedine. Una di esse si sta imponendo in fretta e ha già fatto sapere di sentirsi pronta per tornare alla base.

Juventus, Fagioli si vede già protagonista: “Sogno di tornare e diventare il suo Luka Modric”

Il centrocampista classe 2001 Nicolò Fagioli ha strappato la promozione in Serie A con la Cremonese, club al quale è stato ceduto in prestito nel corso dell’estate scorsa. Il giovane piacentino si è raccontato a ‘TuttoSport’: “Mi ispiro a Modric, un calciatore che ammiro pure per la fame che conserva tuttora”, ha detto nel corso dell’intervista al quotidiano torinese.

Il giovane centrocampista è stato uno dei punti fermi di Pecchia per la sua Cremonese. In totale ha giocato 33 partite, siglando 3 reti e anche sette assist. Un bottino non trascurabile per un ragazzo alla prima occasione in un campionato competitivo come quello della Serie B.

“Il mio sogno è quello di tornare alla Juventus ma non conosco il mio futuro. Per il momento mi godo questa vittoria e poi avrò tempo per parlare con i dirigenti della Juventus e i miei agenti per capire la situazione. Sarebbe bellissimo se un giorno potessi diventare io il Modric della squadra”, ha continuato Fagioli.

Due i suoi ex compagni in prima squadra a complimentarsi con lui dopo la promozione ottenuta nella giornata di venerdì: “I primi sono stati Chiesa e Morata. Con Alvaro e la sua famiglia ho un ottimo rapporto già dalla scorsa stagione. Ogni tanto poi scrivo anche a Cristiano Ronaldo e lui mi risponde sempre. Chiudendo gli occhi, poi la prima immagine che mi viene in mente è il gol al Parma. Anche Buffon si è complimentato con me, è una grande persona”. La candidatura per il prossimo futuro è stata lanciata, ora toccherà ad Andrea Agnelli e al resto della dirigenza decidere.