Niente match con la Juventus? La notizia sul big spaventa i tifosi

Le condizioni del rivale possono strappare un sorriso a Max Allegri, non certo ai tifosi che rischiano di perdere un big nel match decisivo

Massimiliano Allegri può sfoderare un sorriso intenso. Il tecnico della Juventus potrebbe dover guardarsi da un pericolo in meno nel corso del prossimo appuntamento. L’allenatore livornese può ancora risollevare la stagione con un piccolo colpo di coda perché mercoledì sera alle 21, contro l’Inter, i bianconeri possono conquistare la Coppa Italia e allungare la striscia di successi in Italia.

La finale contro la formazione di Simone Inzaghi potrebbe comportare l’accumulo di tossine da dover poi smaltire fino al match di lunedì prossimo con la Lazio. Il confronto contro i biancocelesti è invece l’ultimo tentativo per poter tornare in corsa anche per il terzo posto in campionato. Allegri, intanto, incassa una notizia che può aumentare la sua fiducia.

Juventus, Immobile in dubbio per la sfida di lunedì prossimo: ha giocato con una distorsione alla caviglia

A comunicare la notizia è stata ‘La Gazzetta dello Sport’. Il quotidiano milanese ha parlato delle condizioni di Ciro Immobile. L’attaccante napoletano ha giocato con la Sampdoria ed è stato proprio contro i blucerchiati che ha accusato un fastidio alla caviglia.

Secondo quanto riferito dalla testata giornalistica, Immobile tiene in allarme la Lazio. La caviglia del calciatore si è gonfiata. Il calciatore ha rimediato una distorsione già nel primo tempo del match contro i genovesi ma ha continuato a giocarci su.

‘La Gazzetta dello Sport’ pertanto non fa valutazioni sui tempi di recupero poiché scrive che soltanto nei prossimi giorni si capirà l’entità dell’infortunio e a quel punto sarà anche possibile quantificare il tempo necessario per smaltirlo. Di conseguenza, apparirà anche più chiaro se Ciro Immobile ci sarà contro la Juventus oppure no. La sfida di lunedì prossimo è molto importante pure per il futuro della Lazio. Chiaramente spaventati i tifosi biancocelesti.