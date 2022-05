Fiorentina show nel primo tempo: tre punti d’oro contro la Roma

La Fiorentina vince il posticipo di Serie A e riapre la lotta all’Europa. Cade la Roma di Mourinho, stanca dopo gli impegni europei.

Nel posticipo della trentaseiesima giornata di Serie A importante vittoria della Fiorentina che batte la Roma e raggiunge i giallorossi in classifica. Vittoria fondamentale per il club gigliato che reagiscono al momento difficile ed approfittano della stanchezza della squadra di Mourinho, in difficoltà dopo la semifinale di Conference League contro il Leicester.

Inizio choc per la squadra giallorossa: pronti e via, e subito polemiche. L’arbitro concede un rigore molto discusso per fallo di Karsdorp su Nico Gonzalez e l’argentino dal dischetto porta la squadra di Italiano in vantaggio. La Roma accusa il colpo, la difesa ‘balla’ e subito dopo è Bonaventura a siglare la rete del raddoppio.

La squadra toscana è in controllo, il Var annulla la doppietta a Bonaventura e la Roma si rende pericolosa solo su punizione, tirata da Pellegrini. Il primo tempo si conclude senza altre particolare emozioni.

La Fiorentina riapre la lotta europea, Roma in difficoltà

Nella ripresa Mourinho si gioca la carta Zaniolo ed il trequartista prova subito a rendersi pericoloso. A prendersi la scena è ancora una volta però Nico Gonzalez che prima quasi si procura un altro rigore (tante proteste stavolta dal lato viola) e poi sfiora il tris dopo una grande azione. La Roma ci prova nel finale, ma la gara termina sul 2 a 0 ed a sorridere è la Lazio, ora quinta in solitaria.

La squadra biancoceleste è ora la principale favorita per la qualificazione in Europa League mentre dietro è lotta tra Roma, Atalanta e Fiorentina.

CLASSIFICA SERIE A

Milan 80, Inter 78, Napoli 73, Juventus 69, Lazio 62, Roma 59, Fiorentina 59, Atalanta 59, Verona 52, Torino 47, Sassuolo 47, Udinese 44, Bologna 43, Empoli 37, Sampdoria 33, Spezia 33, Salernitana 30, Cagliari 29, Genoa 28, Venezia 25.